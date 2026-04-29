19:00 GMT, Amerika Serikat, Keputusan Suku Bunga
- Aktual: 3,75%
- Forecast: 3,75%
- Sebelumnya: 3,75%
FOMC memutuskan untuk mempertahankan suku bunga AS dalam kisaran 3,50–3,75%. Keputusan ini sejalan dengan konsensus pasar, mencerminkan kembali pendekatan “wait-and-see” dari The Fed, di tengah meningkatnya risiko geopolitik di Timur Tengah dan dampaknya terhadap harga komoditas energi yang menambah ketidakpastian terhadap prospek ekonomi. Keputusan ini juga mencatat jumlah dissent (perbedaan pendapat) tertinggi sejak Oktober 1992.
Poin Utama Pernyataan Kebijakan Moneter FOMC
Aktivitas Ekonomi dan Tenaga Kerja: Aktivitas ekonomi tumbuh dengan kecepatan yang solid, meskipun pertumbuhan lapangan kerja relatif rendah secara rata-rata, sementara tingkat pengangguran tetap stabil.
Inflasi dan Risiko Geopolitik: Inflasi masih berada pada level tinggi, sebagian didorong oleh kenaikan harga energi global. Perkembangan geopolitik di Timur Tengah turut meningkatkan ketidakpastian ekonomi.
Keputusan Suku Bunga: Komite memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di 3,50%–3,75%. Penyesuaian ke depan akan bergantung pada evaluasi data ekonomi, prospek ke depan, serta keseimbangan risiko.
Komitmen Mandat: The Fed tetap berkomitmen untuk mencapai lapangan kerja maksimum dan mengembalikan inflasi ke target 2%. Kebijakan akan disesuaikan jika risiko baru menghambat tujuan tersebut.
Perbedaan Pendapat (Dissent): Mayoritas mendukung keputusan mempertahankan suku bunga, namun Miran memilih pemangkasan suku bunga, sementara tiga anggota lainnya (Hammack, Kashkari, dan Logan) menolak memasukkan bias pelonggaran dalam pernyataan saat ini.
Reaksi Pasar
- Yield obligasi AS tenor 2 tahun naik 10 basis poin, memperkuat dolar AS.
- Indeks dolar (USDIDX) memperpanjang kenaikan dari 0,15% menjadi 0,22%.
- Pasar swap dan futures kini memperkirakan sekitar 10% peluang kenaikan suku bunga hingga akhir 2026 dan sekitar 30% peluang kenaikan pada Maret 2027.
