FTSE 100 Rekor Baru, AstraZeneca & Pharma Bisa Jadi Pendorong Q4

Bursa Eropa mengabaikan government shutdown AS dan justru menguat luas pada Rabu. FTSE 100 mencetak rekor baru, dipimpin sektor kesehatan. Sektor ini naik lebih dari 4% hari ini, dengan lonjakan besar pada AstraZeneca (+6%), Hikma Pharma, dan GSK.

Ini menjadi awal yang kuat untuk kuartal IV bagi indeks Inggris. Tahun ini, indeks Eropa melampaui kinerja S&P 500; FTSE 100 naik 15% YTD dalam basis dolar, sementara Eurostoxx menguat 13%. Kenaikan makin besar jika dikonversi ke pound dan euro karena pelemahan dolar AS sepanjang 2025. Pertanyaannya sekarang: bisakah outperformance ini berlanjut, terutama saat saham teknologi di AS mulai mengejar, dengan return Nasdaq YTD setara Eropa?

Titik balik penting bagi sektor kesehatan Inggris

Kenaikan tajam saham farmasi UK datang setelah Pfizer (AS) mendapat kelonggaran tarif dari Donald Trump dengan imbalan pemotongan harga obat domestik. Tema tarif tetap menghantui, dan setiap berita positif tarif biasanya mendukung FTSE 100 karena sifatnya yang global. Sinyal bahwa Trump bersedia melepas penerimaan tarif demi kesepakatan harga domestik dianggap positif untuk sektor kesehatan.

Berita Pfizer menyoroti sifat transaksional kebijakan tarif Trump. Meski pekan lalu ia mengancam tarif 100% untuk impor farmasi, kesepakatan menunjukkan ruang negosiasi masih terbuka. Ditambah lagi, AS meluncurkan situs pembelian obat baru TrumpRX, yang juga memicu optimisme investor. Meski dampak situs ini terhadap pendapatan farmasi belum jelas, pelonggaran tarif Pfizer diperkirakan punya pengaruh jangka panjang.

Listing AstraZeneca bisa positif bagi Inggris

Sektor farmasi Inggris tertinggal dibanding mineral dan perbankan sepanjang 2025. GSK naik 20% YTD, AstraZeneca 13%, sementara Hikma turun 11%. Prospek tarif menahan kenaikan sektor ini, tetapi minggu ini bisa menjadi titik balik penting. Pertama, jelas ada preseden perusahaan farmasi UK bisa bernegosiasi dengan Trump untuk menekan tarif. Kedua, kabar AstraZeneca beralih ke dual primary listing di AS dan UK, sambil tetap berkantor pusat di Cambridge, menepis kekhawatiran bahwa perusahaan terbesar kedua di FTSE 100 akan keluar dari bursa London.

Dual listing di dua indeks utama dunia bisa menguntungkan AstraZeneca: meningkatkan profil publik, menambah likuiditas, memperpanjang jam perdagangan, membuka peluang penggalangan dana, dan memperluas potensi investasi. Dengan komitmen AstraZeneca pada UK yang ditegaskan kembali, prospek pertumbuhan perusahaan menguat, yang juga menguntungkan para pemegang sahamnya.

FTSE 100 tawarkan alternatif nyata terhadap saham teknologi

Perkembangan di sektor kesehatan minggu ini membuat segmen lain di FTSE 100 berpotensi unggul di kuartal IV. Bersama perusahaan pertahanan Inggris dan penambang yang diuntungkan lonjakan harga logam mulia, indeks Inggris bisa menjadi diversifier menarik di saat tren saham teknologi AS terus memanas.

Saham AS tertekan kekhawatiran shutdown

Dibandingkan Inggris, saham AS diperkirakan dibuka lebih rendah hari ini, akibat gejolak politik domestik dari government shutdown yang memicu volatilitas. Namun pelemahan ini dipandang hanya sementara, dengan keyakinan bahwa Wall Street tetap bisa reli di kuartal IV. Meski begitu, shutdown kali ini akan menjadi uji penting bagi pasar obligasi AS (Treasuries): bisakah reli harga obligasi berlanjut dan imbal hasil turun, ketika Partai Republik dan Demokrat masih gagal mencapai kesepakatan pendanaan pemerintah federal?

Dolar AS kembali melemah pada Rabu, karena shutdown menghentikan peluang indeks dolar menembus rata-rata pergerakan 50 dan 100 hari di level 98,0 dan 98,3. Tren pelemahan dolar dan penguatan harga emas kemungkinan terus berlanjut memasuki bulan-bulan terakhir tahun ini.

Chart 1: FTSE 100, Rolls Royce, BAE Systems, Fresnillo, Endeavour Mining, AstraZeneca, dan GSK (dinormalisasi untuk menunjukkan pergerakan bersama). Terlihat sektor farmasi tertinggal dibanding pertahanan dan tambang sepanjang tahun ini.

Sumber: XTB and Bloomberg