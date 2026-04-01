🗽Futures indeks AS naik menjelang pembukaan sesi Wall Street

Kontrak berjangka indeks AS mencatat kenaikan moderat menjelang pembukaan sesi perdagangan di AS. S&P 500 mencatat sesi terbaiknya sejak Mei tahun lalu, dan investor kini mencoba menilai apakah masih ada ruang bagi reli untuk berlanjut. Kontrak futures S&P 500 naik 0,6%, Dow Jones naik 0,5%, dan Nasdaq 100 (US100) meningkat hampir 0,9%. Dolar AS menguat tipis setelah data ADP yang lebih kuat dari ekspektasi, dengan penambahan tenaga kerja sektor swasta melampaui perkiraan (62 ribu dibandingkan 40 ribu).

Hedge fund telah mengurangi eksposur mereka terhadap saham global selama enam minggu berturut-turut, terutama melalui short selling, dengan aksi jual yang terjadi di semua wilayah utama. Di Eropa, posisi short pada instrumen makro mencapai sekitar 11%, level tertinggi dalam 10 tahun. Dalam periode enam minggu, penjualan bersih saham AS menjadi yang terbesar ketiga dalam satu dekade terakhir, mendekati level selama periode Covid. Commodity Trading Advisors (CTA) menjual sekitar $190 miliar saham dalam sebulan terakhir dan saat ini memegang posisi net short sekitar $50 miliar. Goldman Sachs memperkirakan bahwa CTA dapat kembali menjadi pembeli dalam berbagai skenario selama bulan berikutnya.

Goldman Sachs juga memperkirakan bahwa dana pensiun akan membeli saham seiring rebalancing akhir bulan dan akhir kuartal. Sekitar $7 miliar opsi dengan gamma negatif akan jatuh tempo pada akhir bulan, yang dapat mengurangi tekanan pasar. Nasdaq 100 telah turun lebih dari 10% dari puncaknya, memasuki fase koreksi formal, sementara S&P 500 mendekati kondisi yang sama. Indeks Stoxx 600 Eropa turun sekitar 9% pada bulan Maret, menuju bulan terburuk dalam enam tahun. Pasar saham telah mendekati kondisi oversold secara teknikal, dan Goldman Sachs pada hari Senin menyoroti tanda-tanda kapitulasi hedge fund serta tingkat pesimisme yang sangat tinggi.

Berita pasar saham AS:

ETF sektor energi XLE turun hampir 2% setelah Donald Trump mengatakan bahwa AS dapat meninggalkan Iran dalam dua hingga tiga minggu.

Nike turun 11% setelah panduan yang lemah; perusahaan juga diturunkan peringkatnya oleh JPMorgan, Goldman Sachs, dan Bank of America.

Bank of America naik 1,2% dan Wells Fargo naik 1,5% setelah HSBC menaikkan peringkat sektor perbankan dari “Hold” menjadi “Buy.”

UnitedHealth naik 1,3% setelah ditingkatkan peringkatnya oleh Raymond James dari “Market Perform” menjadi “Outperform.”

Rivian naik 2,6% setelah ditingkatkan oleh DA Davidson dari “Underperform” menjadi “Neutral.”

