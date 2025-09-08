Tujuan utamanya adalah menghadirkan kecerdasan buatan (AI) multimodal dan hibrida (edge-to-cloud) di dalam kendaraan.

Arsitektur hibrida menggabungkan AI on-device dengan cloud.

Waktu time-to-market lebih cepat berkat arsitektur referensi yang dioptimalkan.

Qualcomm Technologies dan Google Cloud memperluas kemitraan mereka untuk memungkinkan produsen mobil membangun serta mengimplementasikan generasi baru agen AI multimodal di dalam maupun sekitar kendaraan. Kolaborasi ini memadukan Google Cloud’s Automotive AI Agent — didukung oleh model Gemini — dengan platform Snapdragon Digital Chassis milik Qualcomm, mengorkestrasi inferensi di perangkat dan cloud untuk responsivitas rendah-latensi serta kapabilitas mendalam yang terus diperbarui. Produsen mobil akan menerima toolkit dan arsitektur referensi yang kuat untuk mempercepat pengembangan, melampaui perintah sederhana menuju pengalaman percakapan yang dipersonalisasi dan sesuai branding. Solusi gabungan ini memungkinkan produsen mobil untuk membedakan diri seiring semakin dominannya konsep software-defined vehicle.

Situasi Finansial Qualcomm

Melihat beberapa kuartal terakhir, hasil keuangan Qualcomm tergolong memuaskan, terutama jika mempertimbangkan valuasi pasar yang relatif menarik.