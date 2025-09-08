Baca selengkapnya

Google Cloud & Qualcomm Perluas Kerja Sama AI Otomotif ⚔️

20.31 8 September 2025
  • Tujuan utamanya adalah menghadirkan kecerdasan buatan (AI) multimodal dan hibrida (edge-to-cloud) di dalam kendaraan.
  • Arsitektur hibrida menggabungkan AI on-device dengan cloud.
  • Waktu time-to-market lebih cepat berkat arsitektur referensi yang dioptimalkan.

Qualcomm Technologies dan Google Cloud memperluas kemitraan mereka untuk memungkinkan produsen mobil membangun serta mengimplementasikan generasi baru agen AI multimodal di dalam maupun sekitar kendaraan. Kolaborasi ini memadukan Google Cloud’s Automotive AI Agent — didukung oleh model Gemini — dengan platform Snapdragon Digital Chassis milik Qualcomm, mengorkestrasi inferensi di perangkat dan cloud untuk responsivitas rendah-latensi serta kapabilitas mendalam yang terus diperbarui. Produsen mobil akan menerima toolkit dan arsitektur referensi yang kuat untuk mempercepat pengembangan, melampaui perintah sederhana menuju pengalaman percakapan yang dipersonalisasi dan sesuai branding. Solusi gabungan ini memungkinkan produsen mobil untuk membedakan diri seiring semakin dominannya konsep software-defined vehicle.

 Situasi Finansial Qualcomm

 

Melihat beberapa kuartal terakhir, hasil keuangan Qualcomm tergolong memuaskan, terutama jika mempertimbangkan valuasi pasar yang relatif menarik.

Mulai berinvestasi sekarang atau coba demo

Buat Akun DOWNLOAD APLIKASI SELULER DOWNLOAD APLIKASI SELULER

Namun demikian, saham Qualcomm belum banyak menjadi sorotan investor belakangan ini. Return dalam enam bulan terakhir tercatat jauh di bawah kinerja Alphabet maupun indeks US100.

Bagikan:
Kembali

marketNews.Title.New

12.09.2025
18.53

Daily Summary: Sentimen Campuran di Wall Street Jelang Keputusan The Fed 💡

Sentimen di Wall Street terlihat sangat terbagi. Di satu sisi, kontrak US100 naik 0,4% dan US500 menguat tipis 0,05%. Namun, kondisi jauh lebih negatif...

 17.04

BREAKING: Saham Pfizer & Moderna Turun Usai Laporan Washington Post 🚨

Menurut laporan The Washington Post, pemerintahan Trump berencana mengaitkan vaksin COVID-19 dengan 25 kasus kematian anak. Kabar ini menimbulkan kekhawatiran...

 15.21

US Open: Wall Street Melemah, Investor Waspadai Data Tenaga Kerja

Hari ini, Wall Street diwarnai suasana antisipasi dan sedikit ketidakpastian. Indeks utama menutup perdagangan Kamis dengan rekor baru, namun hari ini...
marketNews.MoreNews

Bergabunglah dengan lebih dari 1.700.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
PT XTB Indonesia Berjangka berizin dari BAPPEBTI dan diawasi oleh OJK
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
PT XTB Indonesia Berjangka berizin dari BAPPEBTI dan diawasi oleh OJK