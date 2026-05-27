Minyak Brent (OIL) turun hampir 3% hari ini, diperdagangkan di sekitar USD 93 per barel dan memperpanjang tren bearish jangka pendek yang semakin jelas, di mana tekanan dari sisi pasokan terus mendominasi meskipun ketidakpastian terkait Selat Hormuz masih berlangsung. Pada saat yang sama, beberapa lembaga riset termasuk Piper Sandler mulai semakin berpandangan bahwa krisis ini akan berlangsung lebih lama, alih-alih berharap de-eskalasi cepat di sekitar Hormuz. Menurut bank tersebut, pasar kemungkinan terlalu optimistis dalam menafsirkan sinyal potensi kesepakatan dengan Iran, sementara situasi pengiriman di kawasan tersebut tetap sangat rapuh.

Piper Sandler bertaruh pada harga minyak yang lebih tinggi

Dalam laporan terbarunya, Piper Sandler menyatakan bahwa Selat Hormuz dapat tetap efektif tertutup sebagian selama beberapa bulan ke depan. Kondisi tersebut akan terus mengganggu arus minyak mentah dan LNG dari Timur Tengah menuju Asia, sehingga meningkatkan tekanan pada pasar fisik minyak.

Masalah utamanya bukan semata-mata “penutupan” resmi Hormuz, tetapi penurunan drastis lalu lintas tanker komersial. Menurut Piper Sandler, peluang pemulihan volume pengiriman bahkan hingga 50% dari level sebelum krisis terlihat rendah — tidak hanya dalam beberapa minggu ke depan, tetapi juga berpotensi berlangsung selama berbulan-bulan.

Pasar menerima sinyal campuran dalam beberapa hari terakhir. Di satu sisi, Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan dengan Iran sebagian besar telah dinegosiasikan. Namun di sisi lain, Pentagon mengonfirmasi serangan tambahan terhadap instalasi militer Iran dan kapal-kapal yang menempatkan ranjau di dekat selat tersebut. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ketegangan militer masih meningkat, bukan mereda.

Piper Sandler menilai Washington enggan memasuki konflik skala penuh karena balasan Iran yang lebih luas dapat mengguncang kawasan dan memperburuk gangguan rantai pasokan global. Di saat yang sama, Teheran tampaknya masih yakin memiliki posisi tawar yang kuat, sehingga mengurangi probabilitas kompromi cepat.

Seluruh kondisi tersebut membawa bank tersebut pada kesimpulan yang cukup agresif: harga minyak masih berpotensi mencetak level tertinggi baru tahun ini pada akhir musim panas.

Pandangan tersebut sulit diabaikan. Hingga baru-baru ini, sekitar seperlima perdagangan minyak laut global melewati Selat Hormuz. Jika lalu lintas tanker tetap terganggu dalam jangka panjang, masalahnya bukan lagi sekadar volatilitas pasar futures, tetapi ketersediaan fisik minyak mentah — terutama bagi Asia.

Cadangan strategis AS mulai dikirim ke Asia

Amerika Serikat kini mengirimkan kargo langka minyak mentah dari Strategic Petroleum Reserve (SPR) ke Asia, menunjukkan seberapa besar krisis Hormuz mengubah arus energi global. Berdasarkan data pengiriman yang dikutip Reuters, kapal tanker yang membawa minyak dari SPR AS telah berangkat dari Teluk Meksiko menuju Filipina. Ini menjadi pengiriman minyak strategis AS ke Asia pertama sejak akhir 2022.

Langkah tersebut memang tidak biasa, tetapi secara strategis masuk akal. Gangguan lalu lintas tanker normal melalui Hormuz telah sangat memengaruhi rute pasokan tradisional dari Timur Tengah ke Asia. Sebelum krisis, ekonomi Asia mengimpor sekitar 80% minyak mentah mereka dari Timur Tengah, sementara Filipina sangat bergantung pada Arab Saudi, Irak, dan Uni Emirat Arab.

Sebagai contoh, kapal VLCC Yunani Arosa saat ini mengangkut sekitar 616.000 barel minyak sour crude AS dari SPR bersama tambahan 700.000 barel campuran minyak sour crude lainnya dari AS. Hal ini menunjukkan bahwa Washington tidak hanya mengalihkan minyak ke Eropa, tetapi juga semakin berupaya menutup kekurangan pasokan di Asia.

Masalahnya adalah skala potensi gangguan pasokan Timur Tengah masih sangat besar. Estimasi menunjukkan bahwa antara 14 hingga 15 juta barel per hari produksi dapat terdampak oleh ketegangan yang berlangsung. Bahkan pelepasan cadangan besar-besaran secara terkoordinasi oleh negara-negara anggota IEA kemungkinan tidak akan cukup jika krisis Hormuz berlarut-larut.

Meski harga minyak baru-baru ini terkoreksi turun, pasar minyak global kini memasuki fase reorganisasi paksa. Asia — kawasan yang paling bergantung pada pasokan energi Timur Tengah — kemungkinan akan menanggung biaya logistik dan harga terbesar. Sementara itu, Amerika Serikat semakin berperan sebagai pemasok darurat tidak hanya untuk Eropa, tetapi juga bagi pembeli di Asia.

Minyak WTI sempat melonjak menuju USD 120 per barel sebelum kembali turun di bawah level USD 100. Namun menurut Piper Sandler, pasar kemungkinan terlalu cepat memperhitungkan normalisasi. Jika krisis terus berlangsung, tekanan pasokan baru dapat kembali mendorong harga minyak naik tajam, yang berpotensi membebani pertumbuhan ekonomi global dan reli pasar saham terbaru.

