Pasar global masih dipengaruhi oleh dua kekuatan yang saling berlawanan: sinyal hawkish dari bank sentral dan optimisme terhadap sektor teknologi. US500 dan US100 menutup sesi di level tertinggi sepanjang masa, didukung kenaikan kuat saham semikonduktor, termasuk Micron Technology. Di saat yang sama, bank sentral terus memperingatkan bahwa perang melawan inflasi belum selesai.

Di pasar komoditas, perkembangan di Timur Tengah tetap menjadi faktor utama. Prospek membaiknya hubungan AS-Iran dan kemungkinan dibukanya kembali Selat Hormuz telah mengurangi premi risiko geopolitik di pasar minyak. WTI turun kembali menuju kisaran USD 91–92 per barel.

Apa yang sudah terjadi?

Rilis data makro

RBNZ mempertahankan suku bunga OCR di level 2,25%, namun keputusan tersebut bernada sangat hawkish. Voting komite berakhir imbang 3–3, dengan suara penentu dari Gubernur Anna Breman yang mempertahankan suku bunga tetap tidak berubah. Dolar Selandia Baru menguat signifikan setelah keputusan tersebut.

Inflasi CPI Australia melambat menjadi 4,2% YoY dari sebelumnya 4,6%, lebih rendah dari konsensus 4,4%. Namun di saat yang sama, inflasi inti naik menjadi 3,4% YoY, menunjukkan tekanan harga yang masih persisten.

Bank of Japan mempertahankan kesiapan untuk melakukan pengetatan kebijakan lebih lanjut, meskipun tetap memantau dampak ketegangan geopolitik terhadap perekonomian.

Apa yang akan terjadi hari ini?

Rilis data makro utama

08:45, Prancis – indeks kepercayaan konsumen; Konsensus: 85, sebelumnya: 84.

13:00, AS – data pasar hipotek MBA. Pasar akan fokus pada suku bunga hipotek 30 tahun dan perubahan mingguan aplikasi hipotek.

16:00, AS – indeks manufaktur Richmond Fed; Konsensus: 4, sebelumnya: 3.

22:30, AS – laporan persediaan minyak mentah API. Pembacaan sebelumnya menunjukkan penurunan persediaan sebesar 9,1 juta barel.

Agenda korporasi utama