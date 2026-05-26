- Saham Eropa diperdagangkan dalam tekanan kuat dari aksi jual, dengan Euro Stoxx 50 turun hampir 1,2% dan DAX Jerman melemah 1,2%. Meski demikian, sentimen terhadap saham AS tetap kuat: futures Nasdaq 100 naik hampir 0,2% hari ini dan telah menembus level psikologis 30.000 poin untuk pertama kalinya. Kenaikan terutama didorong sektor semikonduktor, dengan Micron melonjak hampir 20% setelah upgrade dari UBS dan Sandisk naik 10%; produsen chip memori jelas menjadi sorotan di sektor chip secara keseluruhan.
- Investor tampaknya tidak terpengaruh meskipun harga minyak naik hampir 4% dan ketegangan antara AS dan Iran kembali meningkat. Sementara Nasdaq terus menguat, futures Dow Jones Industrial Average (DJIA) justru melemah akibat tekanan pada UnitedHealth Group (UNH.US) dan IBM (IBM.US). Menariknya, meskipun reli US100 hampir bersifat eksponensial, indeks yang lebih mencerminkan kondisi ekonomi AS secara luas justru tertinggal. Hal ini dapat menjadi sinyal peringatan terkait memburuknya market breadth, di mana hanya sekelompok kecil perusahaan yang menopang sebagian besar reli pasar, menciptakan ketidakseimbangan yang tidak sehat dan berpotensi memicu lonjakan volatilitas.
- Indeks Kepercayaan Konsumen Conference Board AS naik menjadi 93,1 poin dibanding ekspektasi 92 dan pembacaan sebelumnya 92,8, menunjukkan sentimen konsumen AS sedikit lebih baik dari perkiraan. Sementara itu, Dallas Fed Manufacturing Business Index naik menjadi 0,4 poin dibanding ekspektasi 0 dan pembacaan sebelumnya -2,3, mengindikasikan perbaikan moderat pada sentimen manufaktur di Texas.
- Di tengah data ekonomi AS yang solid, kenaikan harga minyak, dan risiko potensi kenaikan suku bunga The Fed pada pergantian 2026 dan 2027, indeks dolar AS menguat hari ini, sementara EURUSD dan logam mulia berada di bawah tekanan. Harga emas turun hampir 2%, sedangkan perak melemah hampir 3%.
- Qualcomm menandatangani kesepakatan chip AI dengan ByteDance, pemilik TikTok. ByteDance diperkirakan akan membeli jutaan chip ASIC Qualcomm yang digunakan untuk komputasi AI dan pusat data. Saham Qualcomm naik hampir 3% hari ini. Berita ini memperkuat narasi meningkatnya permintaan infrastruktur AI dan ekspansi perusahaan di luar pasar smartphone tradisional yang sebelumnya mendominasi bisnis mereka. Penasihat Gedung Putih Kevin Hassett juga menyatakan bahwa pemerintah AS tengah memantau perkembangan model AI terbaru.
US100 (H1 interval)
Sumber: xStation5
