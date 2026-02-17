Dalam beberapa hari terakhir, dinamika terkait Warner Bros. Discovery terlihat semakin cepat. Dewan direksi memutuskan untuk membuka kembali pembicaraan dengan Paramount setelah memperoleh pengecualian sementara dari Netflix yang memungkinkan negosiasi terbatas. Pada saat yang sama, perusahaan secara resmi menolak proposal revisi sebelumnya dari Paramount dan menetapkan batas waktu 23 Februari untuk pengajuan penawaran final dan terbaik. Meski membuka peluang tersebut, manajemen tetap merekomendasikan pemegang saham untuk menerima tawaran Netflix, dengan alasan tingkat kepastian dan probabilitas penyelesaian transaksi yang lebih tinggi.

Paramount mengisyaratkan kesediaannya untuk menaikkan tawaran menjadi sekitar $31 per saham, dari sebelumnya $30, yang mengimplikasikan valuasi ekuitas total lebih dari $108 miliar termasuk utang. Proposal tersebut mencakup seluruh portofolio aset Warner Bros. Discovery, termasuk segmen televisi dan berita, serta memasukkan sejumlah elemen untuk meningkatkan daya tarik finansialnya. Di antaranya adalah mekanisme kompensasi kuartalan bagi pemegang saham apabila terjadi penundaan penyelesaian, serta komitmen untuk menanggung biaya terminasi sekitar $2,8 miliar yang harus dibayarkan kepada Netflix. Secara nominal, tawaran Paramount tampak lebih menarik.

Namun, tawaran Netflix memiliki struktur dan profil risiko yang berbeda. Transaksi ini terutama menargetkan operasi studio dan segmen streaming, dengan harga sekitar $27,75 per saham dan total nilai transaksi sekitar $82–83 miliar. Meskipun harga per saham lebih rendah, struktur yang sebagian besar berbasis kas serta ketentuan yang telah disepakati sebelumnya meningkatkan transparansi dan kejelasan proses. Menurut dewan Warner Bros. Discovery, hal ini memberikan tingkat kepastian penyelesaian yang lebih tinggi. Pertimbangan regulasi juga menjadi faktor penting, karena akuisisi penuh oleh Paramount berpotensi menghadapi tinjauan antimonopoli yang lebih kompleks, sementara ruang lingkup transaksi Netflix yang lebih terbatas dapat menimbulkan risiko intervensi regulasi yang lebih rendah.

Dari perspektif pasar, situasi ini menciptakan ketidakpastian berkelanjutan dan volatilitas yang tinggi. Dalam jangka pendek, investor memperhitungkan kemungkinan adanya tawaran yang secara formal diakui lebih unggul dibandingkan transaksi yang saat ini direkomendasikan. Setiap indikasi perbaikan syarat dari Paramount dapat mendukung harga saham Warner Bros. Discovery sekaligus meningkatkan tekanan terhadap Netflix, yang memiliki hak untuk menyamai atau merevisi penawarannya. Dinamika ini membuka peluang terjadinya kompetisi penawaran yang dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham, meskipun disertai risiko dan fluktuasi harga yang lebih tinggi.

Dalam jangka menengah, terdapat tiga faktor penentu utama: tingkat dan struktur final tawaran Paramount, penilaian dewan terhadap superioritasnya dibanding perjanjian yang ada, serta sikap otoritas regulasi. Jika Paramount gagal menyampaikan proposal yang secara jelas lebih menarik dan kredibel sepenuhnya, pasar kemungkinan kembali pada skenario dasar yang berfokus pada penyelesaian transaksi dengan Netflix. Sebaliknya, munculnya tawaran yang secara material lebih tinggi dan sepenuhnya didanai dapat mendorong perubahan rekomendasi dewan dan memicu babak negosiasi baru.

Secara lebih luas, situasi ini mencerminkan ketegangan klasik antara memaksimalkan harga dan meminimalkan risiko eksekusi. Sebagian investor mungkin lebih tertarik pada valuasi lebih tinggi yang diimplikasikan tawaran Paramount, sementara yang lain memprioritaskan stabilitas dan kepastian transaksi Netflix. Hingga resolusi akhir tercapai dan pemegang saham memberikan suara pada 20 Maret 2026, volatilitas tinggi serta reaksi pasar yang kuat terhadap setiap perkembangan baru dalam negosiasi sangat mungkin terjadi.

