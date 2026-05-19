Home Depot (HD.US) memulai tahun fiskal 2026 dengan hasil yang mungkin tidak spektakuler, tetapi justru memberikan gambaran penting mengenai kondisi ekonomi AS saat ini. Perusahaan membukukan pendapatan sebesar $41,77 miliar, naik 4,8% secara tahunan dan sedikit melampaui ekspektasi pasar di $41,51 miliar. Adjusted earnings per share (EPS) tercatat di $3,43 dibanding estimasi $3,41. Di tengah kondisi konsumen yang mulai lebih berhati-hati dalam belanja, setiap hasil yang mampu melampaui ekspektasi tetap dianggap penting oleh pasar.

Poin terpenting dari laporan ini bukan hanya hasil kuartalan, tetapi keputusan manajemen mempertahankan outlook tahunan.

Home Depot tetap memproyeksikan:

pertumbuhan same-store sales sebesar 0% hingga 2%

pertumbuhan EPS sebesar 0% hingga 4%

Dalam lingkungan dengan:

suku bunga tinggi

tekanan pasar properti

ketidakpastian konsumen,

mempertahankan guidance justru dianggap sebagai sinyal positif. Bagi sektor retail dan housing, ini menunjukkan bahwa permintaan mulai stabil dan tidak terus memburuk.

Home Depot bukan perusahaan teknologi atau luxury brand.

Perusahaan ini justru sering dianggap sebagai indikator kesehatan kelas menengah AS.

Ketika masyarakat masih:

renovasi rumah

mengganti atap

memperbarui dapur

membeli perlengkapan rumah tangga besar

itu berarti mereka masih:

memiliki pekerjaan

memiliki tabungan

percaya diri terhadap kondisi finansial mereka

Nilai rata-rata transaksi naik 2,3% menjadi $92,76. Meski jumlah transaksi turun tipis 0,9%, pelanggan tetap melakukan pembelian bernilai lebih besar. Artinya, konsumen AS belum menyerah — mereka hanya lebih berhati-hati.

Tekanan terbesar tetap datang dari pasar perumahan dan tingginya mortgage rate.

CEO Ted Decker secara terbuka mengatakan bahwa perusahaan masih merasakan:

ketidakpastian konsumen

rendahnya keterjangkauan rumah

Hal ini menjelaskan mengapa hasil perusahaan hanya “sesuai ekspektasi” dan belum benar-benar kuat. Comparable sales AS hanya naik 0,4%, di bawah estimasi 0,88%. Pasar properti AS masih cenderung “beku” karena banyak pemilik rumah enggan menjual rumah mereka dan kehilangan mortgage rate rendah sebelum 2022. Akibatnya: turnover properti rendah dan aktivitas renovasi ikut melambat Meski tantangan masih besar, hasil Home Depot secara keseluruhan tetap menunjukkan daya tahan ekonomi AS.

Dalam satu kuartal perusahaan berhasil:

menghasilkan operating cash flow lebih dari $6 miliar

mempertahankan gross margin sekitar 33%

membayar dividen sebesar $2,32 miliar

tetap berencana membuka sekitar 15 toko baru tahun ini

Ringkasan Hasil Keuangan Q1 2026

Revenue: $41,77 miliar (estimasi $41,51 miliar) 🟢

Adjusted EPS: $3,43 (estimasi $3,41) 🟢

Like-for-like sales: +0,6% (estimasi +0,9%) 🔴

US same-store sales: +0,4%

Laba bersih: $3,3 miliar

Outlook Tahun Fiskal 2026

Pertumbuhan like-for-like sales: 0% hingga +2% 🟡

Pertumbuhan sales: +2,5% hingga +4,5%

Pertumbuhan adjusted EPS: 0% hingga +4%

Target toko baru: sekitar 15

Adjusted operating margin: 12,8%–13,0%

Saham Home Depot saat ini bergerak dekat area support kuat di kisaran $299–$300. RSI(14) berada di level 32,7 dan mulai mendekati area oversold di bawah 30. Namun harga saham masih bergerak di bawah EMA50, EMA100, dan EMA200, yang menunjukkan tren jangka menengah masih cenderung lemah. Sumber: xStation