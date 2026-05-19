Kontrak futures nikel (NICKEL) di London Metal Exchange (LME) melonjak tajam hari ini hingga mendekati USD 19.000 per ton metrik. Kenaikan dipicu laporan media yang menyebut otoritas Indonesia — negara yang mewakili sekitar 60% produksi nikel global — berpotensi memperketat pengawasan terhadap ekspor bahan baku nikel.

Pasar kini mulai memperhitungkan risiko penurunan pasokan global di tengah permintaan nikel yang terus meningkat, terutama dari sektor:

kendaraan listrik (EV)

clean energy

produksi baja tahan karat

Indonesia Kembali Jadi Penentu Pasar Nikel

Sebagai produsen terbesar dunia, kebijakan ekspor Indonesia memiliki pengaruh sangat besar terhadap harga nikel global.

Setiap potensi pembatasan ekspor langsung meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap:

gangguan rantai pasok

defisit pasokan global

kenaikan biaya bahan baku baterai

Kondisi ini membuat pasar sangat sensitif terhadap setiap perubahan kebijakan pemerintah Indonesia terkait hilirisasi dan ekspor mineral. Goldman Sachs sebelumnya menargetkan harga nikel di level USD 18.500 per ton pada akhir 2026. Namun apabila gangguan ekspor Indonesia benar-benar terjadi dalam skenario ekstrem, pasar menilai harga nikel masih berpotensi mengalami lonjakan spekulatif tambahan dan menguji area USD 20.000 per ton. Narasi tersebut semakin diperkuat oleh tren jangka panjang permintaan logam untuk kebutuhan transisi energi global.