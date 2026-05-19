Kontrak futures nikel (NICKEL) di London Metal Exchange (LME) melonjak tajam hari ini hingga mendekati USD 19.000 per ton metrik. Kenaikan dipicu laporan media yang menyebut otoritas Indonesia — negara yang mewakili sekitar 60% produksi nikel global — berpotensi memperketat pengawasan terhadap ekspor bahan baku nikel.
Pasar kini mulai memperhitungkan risiko penurunan pasokan global di tengah permintaan nikel yang terus meningkat, terutama dari sektor:
- kendaraan listrik (EV)
- clean energy
- produksi baja tahan karat
- Indonesia Kembali Jadi Penentu Pasar Nikel
Sebagai produsen terbesar dunia, kebijakan ekspor Indonesia memiliki pengaruh sangat besar terhadap harga nikel global.
Setiap potensi pembatasan ekspor langsung meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap:
- gangguan rantai pasok
- defisit pasokan global
- kenaikan biaya bahan baku baterai
Kondisi ini membuat pasar sangat sensitif terhadap setiap perubahan kebijakan pemerintah Indonesia terkait hilirisasi dan ekspor mineral. Goldman Sachs sebelumnya menargetkan harga nikel di level USD 18.500 per ton pada akhir 2026. Namun apabila gangguan ekspor Indonesia benar-benar terjadi dalam skenario ekstrem, pasar menilai harga nikel masih berpotensi mengalami lonjakan spekulatif tambahan dan menguji area USD 20.000 per ton. Narasi tersebut semakin diperkuat oleh tren jangka panjang permintaan logam untuk kebutuhan transisi energi global.
VALE saat ini sedang menguji area support penting di sekitar $15.7–$15.8, yang beberapa kali berhasil menjadi area demand selama fase konsolidasi terakhir. Selama harga masih mampu bertahan di atas area support tersebut, struktur bullish jangka menengah masih tetap terjaga dengan potensi rebound menuju resistance $17.8, namun jika breakdown di bawah $15.7 maka risiko koreksi lebih dalam menuju support berikutnya di area $14.1 akan semakin terbuka.
Sumber: xStation5
