AMD mempersempit jarak dengan NVIDIA, menjadi pemain penting dalam AI dan high-performance computing. Saham AMD dan IBM tahun ini melampaui kinerja sektor, dengan AMD kini memimpin laju inovasi di AI dan sistem kuantum.

IBM mengumumkan terobosan besar di bidang komputasi kuantum, dengan keberhasilan menjalankan algoritma koreksi error penting secara real time pada perangkat keras AMD standar. Langkah ini membawa komputer kuantum selangkah lebih dekat menuju aplikasi praktis — memungkinkan integrasi dengan sistem yang sudah ada dan pengujian dalam kondisi realistis.

Algoritma tersebut, yang dikembangkan IBM pada Juni lalu, dirancang untuk secara efektif mengurangi tingkat error tinggi pada qubit. Perwakilan inisiatif kuantum IBM menyebutkan bahwa menjalankan algoritma di chip AMD yang umum digunakan — dengan kecepatan sepuluh kali di atas kebutuhan minimum — merupakan lompatan besar dalam riset kuantum.

Kolaborasi antara IBM dan AMD dalam membangun arsitektur hibrida antara komputasi klasik dan kuantum bertujuan menciptakan ekosistem yang lebih mudah diakses. Pendekatan ini memungkinkan bisnis untuk menguji dan mengoptimalkan algoritma kuantum di perangkat klasik sebelum diimplementasikan di komputer kuantum penuh. Hal ini diharapkan dapat mempercepat inovasi serta memperluas penggunaan praktis teknologi kuantum di berbagai sektor.

Bagi AMD, pencapaian ini menandakan percepatan pesat dalam mengejar pesaing utamanya, NVIDIA. Perusahaan semakin memantapkan diri sebagai pemain penting di sektor high-performance computing, memperkuat posisinya sebagai pemasok utama bagi perusahaan AI global seperti OpenAI, Microsoft, dan Google. Chip AMD kini digunakan tidak hanya di server dan kartu grafis tradisional, tetapi juga pada sistem modern yang mengintegrasikan algoritma klasik dan kuantum.

Tonggak ini juga sejalan dengan rencana jangka panjang IBM untuk membangun komputer kuantum Starling pada tahun 2029. Menariknya, pengembangan algoritma tersebut selesai setahun lebih cepat dari jadwal, menegaskan kecepatan kemajuan IBM di lanskap kompetitif global. Platform hibrida klasik–kuantum ini berpotensi mempercepat komersialisasi teknologi kuantum dan membuka peluang bisnis baru di seluruh dunia.

Tahun ini, baik IBM maupun terutama AMD, mencatat kenaikan harga saham yang jauh melampaui rata-rata industri. Para analis mencatat bahwa AMD kini memimpin dalam inovasi chip AI dan sistem komputasi kuantum — menjadikannya perusahaan yang menentukan arah perkembangan teknologi masa depan.