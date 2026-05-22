IBM Memimpin Pendanaan Kuantum AS Senilai $2 Miliar dengan Pabrik Chip Baru

Pemerintah AS baru saja membuat taruhan terbesarnya di bidang komputasi kuantum. Melalui pendanaan $2 miliar dari CHIPS Act, sembilan perusahaan akan menerima hibah untuk membangun rantai pasok chip kuantum Amerika. IBM mendapat porsi terbesar sebesar $1 miliar, yang ditandingi dengan investasi sendiri sebesar $1 miliar ke sebuah pabrik baru bernama Anderon. Saham IBM dan sejumlah perusahaan berbasis kuantum melonjak tajam menyusul pengumuman ini.

Total Pendanaan AS: $2M (CHIPS Act)

Hibah IBM: $1M (+ $1M Dana Pendamping IBM)

Saham IBM: +12,4% ($225 ke $253)

Washington Dukung Kuantum: Siapa Dapat Berapa

Departemen Perdagangan AS menandatangani letter of intent dengan sembilan perusahaan kuantum, mendistribusikan $2,013 miliar dari kantor R&D CHIPS and Science Act. IBM menerima alokasi terbesar sebesar $1 miliar untuk mendirikan Anderon, sebuah pabrik wafer kuantum berukuran 300 milimeter di Albany, New York, yang difokuskan untuk memproduksi komponen superkonduktor. GlobalFoundries menyusul dengan $375 juta untuk membangun pabrik kuantum multi-modalitas yang mencakup lima arsitektur qubit. Sisa dana sebesar $638 juta dibagi kepada tujuh pengembang perangkat keras: D-Wave Quantum, Rigetti Computing, Infleqtion, PsiQuantum, Atom Computing, Quantinuum, dan Diraq, masing-masing menerima antara $38 juta hingga $100 juta. Sebagai imbal balik atas hibah tersebut, pemerintah AS akan mengambil saham minoritas non-pengendali di setiap perusahaan. Menteri Perdagangan Howard Lutnick menyebut program ini sebagai langkah memposisikan AS untuk memimpin industri kuantum yang diperkirakan menghasilkan nilai ekonomi hingga $850 miliar pada 2040.

Rincian Pendanaan Quantum CHIPS Act. Sumber: XTB Research Indonesia

Reaksi Pasar: Saham Kuantum Melonjak Tajam

Saham IBM melonjak 12,4% pada 21 Mei dan ditutup di $252,97, pergerakan harian terbesar saham ini dalam lebih dari setahun. Kenaikan ini datang setelah periode sulit bagi IBM di 2026, dengan saham turun sekitar 15% secara year-to-date sebelum pengumuman. Berita kuantum ini memberikan katalis baru di atas laporan Q1 2026 yang solid, di mana IBM mencatat pendapatan $15,92 miliar (naik 9,5% YoY), EPS non-GAAP sebesar $1,91 versus konsensus $1,81, dan free cash flow sebesar $2,2 miliar.

Saham-saham kuantum berkapitalisasi lebih kecil bergerak lebih agresif. D-Wave melonjak 33,4%, Rigetti naik 30,6%, dan Infleqtion menguat 31,5%. GlobalFoundries, pemain semikonduktor yang lebih mapan, naik 15%. Pergerakan ini mencerminkan betapa haus-nya saham kuantum terhadap dukungan konkret dari pemerintah; ini adalah pertama kalinya AS berkomitmen mendanai infrastruktur manufaktur chip kuantum pada skala sebesar ini.