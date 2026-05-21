Departemen Perdagangan AS secara resmi mengumumkan bahwa pemerintah akan mengalokasikan hingga USD 2 miliar dalam bentuk hibah bagi perusahaan yang bergerak di sektor quantum computing.

Selama sesi perdagangan Kamis, valuasi perusahaan-perusahaan di sektor ini melonjak lebih dari 20%.

Hibah tersebut merupakan bagian dari inisiatif “Chips and Science” yang disahkan pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden.

Program ini difokuskan untuk memperkuat keunggulan strategis sektor teknologi tinggi AS.

Yang menarik, program tersebut tidak hanya mencakup distribusi hibah, tetapi juga membuka kemungkinan pemerintah mengambil kepemilikan saham di perusahaan quantum — meskipun detail mekanismenya masih belum diumumkan.

Perusahaan terbesar yang diperkirakan menerima pendanaan adalah IBM.

IBM diperkirakan akan memperoleh sekitar USD 1 miliar hibah untuk mempercepat pengembangan chip khusus bagi komputer quantum. Saham IBM naik sekitar 8% hari ini.

Wall Street Journal juga melaporkan bahwa Gedung Putih sedang menyiapkan executive order terkait quantum computing, meskipun detail legislasi resminya masih belum diketahui.

IBM.US (D1)

Penguatan hari ini berhasil membawa valuasi IBM keluar dari downward channel yang cukup curam.

Namun untuk mengonfirmasi perubahan sentimen yang benar-benar kuat, harga perlu kembali setidaknya ke area Fibonacci retracement 50%–38,2%.

Salah satu faktor bearish yang masih berpotensi menjadi hambatan adalah crossover antara EMA100 dan EMA200.

Sumber: xStation5