Saham Walmart turun lebih dari 7% hari ini, meskipun laporan earnings sekilas terlihat cukup solid. Walmart bukan retailer biasa. Kapitalisasi pasar perusahaan masih mendekati level USD 1 triliun. Skala bisnisnya membuat hasil keuangan Walmart diperlakukan sebagai salah satu barometer terpenting kesehatan konsumen AS, khususnya di segmen kebutuhan pokok.

Metrik Utama

Perusahaan melaporkan pendapatan Q1 sebesar USD 177,8 miliar, di atas konsensus pasar sebesar USD 174,83 miliar.

Adjusted EPS tercatat USD 0,66, sesuai dengan ekspektasi pasar.

Penjualan global e-commerce naik 26%, sementara bisnis periklanan tumbuh 37%.

Namun pasar bereaksi negatif terutama terhadap guidance perusahaan.

Walmart memperkirakan adjusted EPS Q2 di kisaran USD 0,72–0,74, sementara konsensus pasar berada di USD 0,75.

Perusahaan juga mempertahankan guidance EPS tahunan di kisaran USD 2,75–2,85, di mana titik tengah proyeksi tersebut masih berada di bawah ekspektasi analis sebesar USD 2,92.

Pesan utama dari laporan ini akhirnya menjadi campuran.

Di satu sisi, konsumen AS masih terus berbelanja.

LFL sales Walmart naik 4,1%, sementara jumlah transaksi meningkat 3,0%.

Namun di sisi lain, perusahaan menunjukkan bahwa tekanan biaya masih sangat nyata.

Pertumbuhan operating profit terpangkas sekitar 250 basis poin akibat kenaikan biaya bahan bakar dalam distribusi dan fulfillment pesanan.

Artinya, bahkan retailer terbesar dunia yang memiliki skala masif dan diuntungkan oleh perpindahan konsumen ke belanja yang lebih murah pun tetap tidak kebal terhadap inflasi biaya. Dalam earnings call, Walmart masih menggambarkan konsumen AS sebagai relatif tangguh. Namun perusahaan tidak lagi menunjukkan ketahanan yang sama dari sisi profitabilitas. Dan semakin jauh horizon proyeksi yang diberikan, semakin besar pula ketidakpastian terhadap outlook laba perusahaan.

WMT.US (D1)

Penurunan pasca earnings hampir menghapus seluruh kenaikan saham tahun ini sekitar 15%, membawa harga kembali mendekati level terendah lokal bulan Maret. Penurunan berhenti di area Fibonacci 78,6%, yang juga bertepatan dengan batas atas rising channel sebelumnya — mengindikasikan area tersebut dapat menjadi zona resistance yang cukup kuat. Dengan momentum EMA yang masih sangat bullish, skenario dasar saat ini kemungkinan mengarah pada fase konsolidasi di area USD 120–130. Sumber: xStation5