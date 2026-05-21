-
Sesi perdagangan Kamis dimulai di tengah banjir informasi penting, baik dari pasar keuangan maupun dunia politik. Futures indeks utama AS menjelang pembukaan menunjukkan ketidakpastian tinggi, namun tetap disertai optimisme moderat. US2000 memimpin penguatan dengan kenaikan sekitar 0,4%.
-
Meskipun terdapat banyak perkembangan penting di pasar, konflik dan negosiasi antara AS dan Iran tetap menjadi fokus utama. Situasi berubah dari jam ke jam. Meski sejumlah kompromi mulai dibahas, status isu utama — stok uranium yang diperkaya dan kontrol atas Selat Hormuz — masih belum jelas. Pemimpin Tertinggi Iran dilaporkan secara pribadi melarang segala upaya untuk menyerahkan material fisil yang telah dikumpulkan.
-
SpaceX merilis prospektus IPO yang telah lama ditunggu pasar. Investor terlihat antusias, namun banyak pertanyaan mulai muncul terkait angka dan pernyataan yang tercantum dalam dokumen tersebut.
-
Pesan diplomatik dari Iran dan gelombang serangan baru terhadap kilang minyak Rusia mendorong harga minyak lebih tinggi. Brent kembali bergerak di atas USD 108 per barel.
Data Makroekonomi
-
Philadelphia Fed Index anjlok tajam menjadi -0,4 dibanding ekspektasi 18,2, mengindikasikan sentimen bisnis yang sangat lemah di salah satu negara bagian terpenting AS.
-
Building permits naik di atas ekspektasi menjadi 1,44 juta, yang dapat menunjukkan membaiknya sentimen sektor konstruksi dan meningkatnya investasi secara nasional.
-
Jobless claims tercatat sedikit lebih rendah dari ekspektasi 210 ribu, yakni di 209 ribu.
-
Indeks PMI menunjukkan momentum manufaktur AS yang secara mengejutkan sangat kuat, dengan pembacaan di atas 55.
-
Namun sektor jasa lebih lemah dari perkiraan, dengan indeks turun ke 50,9 poin.
US100 (D1)
Buyer mencoba kembali mengambil inisiatif dengan memulihkan sebagian pelemahan terbaru dan berusaha kembali menuju level puncak terakhir. EMA averages masih mempertahankan momentum naik yang kuat, sementara RSI telah turun cukup signifikan namun tetap berada dekat area overbought. Di sisi lain, MACD mulai mengirim sinyal bearish. Apabila seller mulai mendominasi arah indeks, target penurunan pertama berada di level Fibonacci 61,8% pada area 28.445. Sumber: xStation5
Berita Perusahaan
- IBM (IBM.US): Saham IBM naik sekitar 4% saat pembukaan setelah diumumkan bahwa perusahaan akan menerima hibah sekitar USD 1 miliar dari Department of Commerce untuk pengembangan teknologi quantum computing. Saham-saham kecil seperti Rigetti dan D-Wave juga ikut diuntungkan oleh gelombang belanja sektor quantum, dengan kenaikan dua digit.
- Deere & Co. (DE.US): Produsen alat berat pertanian ini turun sekitar 3% saat pembukaan meskipun mencatat hasil jauh di atas ekspektasi pasar. Pesimisme investor muncul karena perusahaan mempertahankan outlook laba tahunannya tanpa perubahan meski profitabilitas membaik.
- Walmart (WMT.US): Jaringan supermarket terbesar di AS turun sekitar 2% setelah earnings dirilis, dipicu EPS yang berada di bawah ekspektasi pasar.
- Intuit (INTU.US): Saham Intuit anjlok setelah earnings. Perusahaan berencana memangkas 17% tenaga kerja meskipun melaporkan EPS dan pendapatan di atas ekspektasi. Harga saham turun sekitar 20%. Faktor utama tekanan berasal dari hasil yang lebih lemah pada beberapa segmen bisnis tertentu dan sentimen negatif terhadap saham SaaS.
- Nvidia (NVDA.US): Perusahaan terbesar dunia dan pemimpin pasar GPU ini kembali merilis hasil keuangan di atas ekspektasi. Namun peningkatan profitabilitas dan pendapatan tidak berhasil mendorong valuasi saham lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa hasil kuat tersebut kemungkinan besar sudah dipricing-in pasar sebelumnya.
Daily Summary - Wall Street Cetak Rekor Baru di Tengah Euforia AI
US OPEN: Wall Street Dekati Rekor Baru di Tengah Euforia AI
Saham Quantum Meledak Usai Hibah USD 2 Miliar AS
Market Wrap: Nvidia Kerek Wall Street, Pasar Fokus AI dan Suku Bunga
Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.