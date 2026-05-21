Sesi perdagangan Kamis dimulai di tengah banjir informasi penting, baik dari pasar keuangan maupun dunia politik. Futures indeks utama AS menjelang pembukaan menunjukkan ketidakpastian tinggi, namun tetap disertai optimisme moderat. US2000 memimpin penguatan dengan kenaikan sekitar 0,4%.

Meskipun terdapat banyak perkembangan penting di pasar, konflik dan negosiasi antara AS dan Iran tetap menjadi fokus utama. Situasi berubah dari jam ke jam. Meski sejumlah kompromi mulai dibahas, status isu utama — stok uranium yang diperkaya dan kontrol atas Selat Hormuz — masih belum jelas. Pemimpin Tertinggi Iran dilaporkan secara pribadi melarang segala upaya untuk menyerahkan material fisil yang telah dikumpulkan.

SpaceX merilis prospektus IPO yang telah lama ditunggu pasar. Investor terlihat antusias, namun banyak pertanyaan mulai muncul terkait angka dan pernyataan yang tercantum dalam dokumen tersebut.