IBM terus memperkuat posisinya sebagai salah satu inovator terkemuka dalam teknologi canggih, dengan fokus utama pada pengembangan komputasi kuantum dan kecerdasan buatan (AI). Perusahaan ini telah lama berinvestasi dalam riset dan pengembangan, menciptakan solusi canggih yang berpotensi merevolusi pemrosesan data dan pengambilan keputusan lintas sektor ekonomi. Baru-baru ini, IBM menarik perhatian besar lewat kolaborasinya dengan HSBC Bank, yang menghasilkan terobosan signifikan dalam penerapan nyata teknologi kuantum di dunia bisnis. Menggunakan prosesor kuantum IBM Heron, akurasi prediksi di pasar obligasi korporasi meningkat 34% dibandingkan metode analisis tradisional. Uji coba ini menganalisis lebih dari satu juta kueri terhadap ribuan obligasi — menjadikannya salah satu contoh nyata pertama penggunaan komputer kuantum di sektor keuangan, dengan manfaat nyata dalam manajemen risiko dan optimasi investasi.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, IBM menjalankan peta jalan ambisius untuk komputasi kuantum, dengan target membangun komputer kuantum berkemampuan penuh koreksi kesalahan, bernama "Starling", pada 2029. Sistem ini diproyeksikan menghadirkan stabilitas dan kekuatan komputasi revolusioner, memungkinkan eksekusi operasi kuantum kompleks dengan meminimalkan dampak kesalahan — tantangan utama dalam penggunaan praktis teknologi ini. Pada tahap selanjutnya, perusahaan berencana meluncurkan sistem "Bluejay" pada 2033, dengan sekitar 2.000 qubit logis. Komputer kuantum ini akan mampu mengeksekusi jumlah operasi kuantum dalam skala masif, membuka peluang baru yang tidak dapat dicapai teknologi klasik. Kunci pencapaian ini adalah prosesor kuantum baru milik IBM, arsitektur modular Quantum System Two, serta metode koreksi kesalahan lanjutan yang meningkatkan keandalan perhitungan kuantum. IBM juga memperluas jaringan pusat kuantumnya secara global, termasuk fasilitas baru di Spanyol dan India, untuk memperkuat riset dan dukungan teknologi.

Sebagai strategi investasi, IBM berencana mengalokasikan hingga $150 miliar dalam lima tahun ke depan untuk pengembangan teknologi kuantum dan AI. Skala komitmen finansial ini menegaskan tekad kuat perusahaan untuk mempertahankan sekaligus memperluas kepemimpinannya dalam inovasi teknologi. Selain itu, IBM terlibat dalam proyek infrastruktur besar, seperti modernisasi sistem kontrol lalu lintas udara FAA di Amerika Serikat, menyoroti besarnya skala dan signifikansi inisiatif perusahaan. Pasca publikasi hasil uji coba bersama HSBC, harga saham IBM naik signifikan. Analis — termasuk dari Morgan Stanley — menilai IBM sebagai pemimpin jelas di bidang komputasi kuantum, dengan potensi pertumbuhan besar baik dari sisi teknologi maupun dampak pasar.

Dalam beberapa bulan terakhir, saham IBM mencatat kinerja sedikit lebih baik dibandingkan pasar yang diwakili indeks US100 dan US500. Meski keunggulannya tidak terlalu besar, respons positif investor menunjukkan meningkatnya keyakinan pasar terhadap strategi jangka panjang IBM dan potensinya membentuk masa depan teknologi canggih.