Informasi Layanan XTB Indonesia

XTB Indonesia menginformasikan penyesuaian layanan operasional sehubungan dengan Perayaan Tahun Baru Islam. Penyesuaian ini berlaku pada tanggal 16 Juni 2026. Informasi Withdrawal (Penarikan Dana) Pengajuan withdrawal pada hari Senin, 15 Juni 2026 setelah pukul 16.00 WIB akan diproses pada hari Rabu, 17 Juni 2026.

Pada hari Selasa, 16 Juni 2026, proses withdrawal tidak tersedia. Layanan Operasional XTB Indonesia Customer Support tetap beroperasi pada hari Selasa, 16 Juni 2026 pukul 09.00–00.00 WIB.

Deposit melalui bank transfer, e-wallet , dan virtual account tetap tersedia dan diproses seperti biasa. XTB Indonesia mengimbau seluruh nasabah untuk menyesuaikan aktivitas transaksi selama periode libur dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi tim Customer Support XTB Indonesia melalui: Telepon : 021-50151888 Email : support@xtb.id Live Chat : Melalui aplikasi XTB

Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.