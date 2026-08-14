XTB Indonesia menginformasikan penyesuaian layanan operasional sehubungan dengan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyesuaian ini berlaku pada tanggal 17 Agustus 2026.
Withdrawal (Penarikan Dana)
Pengajuan withdrawal pada hari Jumat, 14 Agustus 2026 setelah pukul 16.00 WIB akan diproses pada hari Selasa, 18 Agustus 2026.
Pada hari Senin, 17 Agustus 2026, proses withdrawal tidak tersedia.
Layanan Operasional XTB Indonesia
Customer Support tetap beroperasi pada hari Senin, 17 Agustus 2026 pukul 09.00–00.00 WIB.
Deposit melalui bank transfer, e-wallet, dan virtual account tetap tersedia dan diproses seperti biasa.
XTB Indonesia mengimbau seluruh nasabah untuk menyesuaikan aktivitas transaksi selama periode libur dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi tim Customer Support XTB Indonesia melalui:
Telepon: 021-50151888
Email: support@xtb.id
Live Chat: Melalui aplikasi XTB
🔴 Live Now with Arvin Honami!
Informasi Layanan XTB Indonesia
Informasi Layanan XTB Indonesia
Informasi Layanan XTB Indonesia
Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.