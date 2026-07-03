Informasi Layanan XTB Indonesia

XTB Indonesia menginformasikan penyesuaian layanan operasional sehubungan dengan US Independence Day. Penyesuaian ini berlaku pada tanggal 3 Juli 2026. Penyesuaian Jam Perdagangan Perdagangan pada hari Jumat, 3 Juli 2026 ditutup. Pasar akan kembali dibuka pada hari Senin, 6 Juli 2026 pukul 20.30 WIB. Layanan Operasional XTB Indonesia Customer Support tetap beroperasi pada hari Jumat, 3 Juli 2026 pukul 09.00–00.00 WIB.

Deposit melalui bank transfer, e-wallet, dan virtual account, withdrawal, dan transaksi akan diproses seperti biasa. XTB Indonesia mengimbau seluruh nasabah untuk menyesuaikan aktivitas transaksi selama periode libur dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi tim Customer Support XTB Indonesia melalui: Telepon : 021-50151888 Email : support@xtb.id Live Chat : Melalui aplikasi XTB



Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.