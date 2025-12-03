Marvell Technology mengejutkan pasar dengan langkah strategis melalui akuisisi startup Celestial AI senilai 3.25 miliar dolar. Setelah pengumuman tersebut, saham Marvell naik sekitar 9% dalam perdagangan pra-pasar. Akuisisi ini memperkuat posisi Marvell dalam infrastruktur AI untuk data center dengan menghadirkan teknologi Photonics Fabric, yang memungkinkan transmisi data menggunakan cahaya antara chip dan memori — meningkatkan bandwidth, menurunkan konsumsi energi, dan mengurangi latensi. Hal ini menempatkan Marvell sebagai pesaing langsung bagi perusahaan seperti Nvidia dan Broadcom.

Proyeksi keuangan menunjukkan bahwa teknologi Celestial dapat menghasilkan pendapatan 500 juta dolar per tahun pada akhir 2028, dan mencapai 1 miliar dolar pada tahun berikutnya. Dengan penerapan penuh produk baru tersebut, Marvell memperkirakan pendapatan 10 miliar dolar pada tahun fiskal berikutnya, dengan penjualan data center diproyeksikan tumbuh 20–25% dan pendapatan chip sekitar 20%.

Photonics Fabric merevolusi data center generasi berikutnya dengan memungkinkan para hyperscaler meningkatkan kapasitas sistem AI tanpa konsumsi energi berlebihan. Teknologi ini memungkinkan aliran data melebihi 100 terabyte per detik dalam satu modul CPO, menghilangkan bottleneck selama proses pelatihan model AI. Hal ini menjadikan Marvell pemain penting dalam infrastruktur AI dan mampu bersaing dengan perusahaan terbesar di industri.

Dua skenario potensial terlihat di pasar. Pada skenario optimistis, penerapan teknologi secara cepat dan permintaan kuat dari hyperscaler dapat mendorong harga saham MRVL melampaui 100 dolar, terutama dengan perkiraan penjualan Q4 yang mencapai 2.2 miliar dolar. Pada skenario pesimistis, hambatan regulasi atau kompetisi ketat dari Nvidia dan Broadcom dapat memperlambat pertumbuhan. Meski demikian, akuisisi Celestial AI sejalan dengan tren konsolidasi pasar chip AI dan memberi Marvell peluang untuk kembali memperoleh momentum setelah periode yang menantang.

Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Source: xStation5

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagaian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.