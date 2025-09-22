IREN Limited, perusahaan pusat data yang 100% bertenaga energi terbarukan, mempercepat pengembangan platform AI cloud dengan investasi $670 juta untuk membeli GPU terbaru dari NVIDIA dan AMD. Dengan investasi ini, daya komputasi perusahaan hampir berlipat menjadi sekitar 8.500 GPU, dan hingga akhir tahun diproyeksikan naik menjadi 10.900.

GPU yang diakuisisi—termasuk NVIDIA Blackwell B200, B300, dan GB300—akan dipasang di pusat data canggih di Prince George, Kanada, yang saat ini memiliki kapasitas daya 50 MW dan siap ekspansi untuk mendukung >20.000 GPU. Penerapan pendingin cair akan meningkatkan efisiensi energi dan skalabilitas infrastruktur.

Pada Agustus 2025, IREN memperoleh status mitra pilihan (preferred partner) dari NVIDIA, memberi akses langsung ke teknologi terbaru dengan ketentuan pembelian yang menguntungkan. Ini memungkinkan IREN mempercepat pengembangan layanan cloud dan memenuhi permintaan komputasi AI yang terus meningkat.

Kinerja finansial 2025 mencatat rekor pertumbuhan: pendapatan $501 juta, laba bersih $86,9 juta, dan EBITDA $278,2 juta. IREN memperkirakan layanan AI cloud akan menghasilkan $200–$250 juta per tahun dalam beberapa tahun mendatang.

Investasi dan ekspansi infrastruktur ini selaras dengan tren global peningkatan permintaan teknologi AI, yang digunakan pada model bahasa generatif, pengenalan gambar, hingga simulasi lanjutan. Setelah pengumuman investasi, saham IREN melonjak >7%, melampaui $40 per saham.

Dengan langkah strategis ini, IREN berada pada posisi yang kuat untuk pertumbuhan dinamis berkelanjutan dan mempertegas perannya sebagai pemimpin infrastruktur AI cloud bertenaga terbarukan.

Saham perusahaan berada dalam tren naik kuat, didorong pengumuman pengembangan kunci terkait prospeknya. Investor merespons positif investasi besar pada infrastruktur GPU modern dan kemitraan dengan NVIDIA.

Sumber: xStation5