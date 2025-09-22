Saham Samsung Electronics di pasar London naik hampir 5%, mencapai level yang sudah lama tidak terlihat. Kenaikan ini terutama dipicu laporan bahwa perusahaan mendapat persetujuan dari Nvidia untuk menggunakan chip memori HBM3E canggihnya pada akselerator kecerdasan buatan (AI). Ini momen kunci bagi pemimpin teknologi Korea tersebut, yang lama berupaya memperkuat posisi di pasar memori kinerja tinggi yang tumbuh pesat.

Media lokal melaporkan bahwa versi HBM3E Samsung berhasil lolos uji kualitas ketat yang disyaratkan Nvidia. Terobosan ini membuka pintu kolaborasi dengan salah satu pemain terbesar di industri chip AI, memberi peluang bersaing dengan SK Hynix dan Micron dari AS. Samsung berencana mulai mengirimkan chip canggih ini ke Nvidia pada kuartal IV 2025, sangat penting mengingat meningkatnya permintaan memori khusus AI.

Dengan sertifikasi ini, Samsung menjadi pemasok resmi ketiga HBM3E untuk Nvidia, yang berpotensi memperkuat posisinya di pasar global AI memory chips. Setelah bertahun-tahun penundaan dan beberapa upaya sertifikasi yang gagal, kabar ini menjadi sinyal jelas bahwa teknologi terbaru perusahaan memenuhi standar industri tertinggi.

Investor menyambut antusias, memicu kenaikan dinamis harga saham perusahaan di bursa. Selain itu, Samsung juga mencatat kemajuan di area kunci lain—seperti memproduksi chip untuk Tesla—lebih lanjut mempertegas posisinya sebagai pemain besar di pasar semikonduktor. Meski pesanan awal HBM3E dari Nvidia mungkin moderat, persetujuan produk ini merupakan langkah penting yang bisa membuka pintu kontrak tambahan yang lebih besar dan kerja sama yang diperluas.

Analis menekankan bahwa keberhasilan sertifikasi Nvidia bukan hanya capaian teknologi, tetapi juga strategis. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi tuntutan tertinggi industri dan meningkatkan peluang berpartisipasi dalam proyek masa depan, seperti HBM4.

Sumber: xStation5