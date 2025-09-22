Fokus hari Senin adalah tarikan balik kecil pada saham AS dan sebagian sektor teknologi. Amazon dan Microsoft melemah saat pasar mencerna rencana Presiden Trump untuk mengenakan $100.000 pada aplikasi visa H-1B baru. Amazon dan Microsoft termasuk pengguna H-1B terbesar, sehingga muncul kekhawatiran mereka akan kesulitan menarik talenta asing baru, yang pada akhirnya bisa menekan produktivitas. Kami menilai raksasa teknologi mampu menanggung biaya visa ini, dan tekanan di saham teknologi bersifat sementara, mirip kekhawatiran tarif yang dulu sempat menekan saham sebelum mereda.

Namun, nada risk-off mewarnai pasar hari ini: saham di Eropa dan AS sedikit turun, terkoreksi dari puncak pasca-Fed pekan lalu. Pasar obligasi menguat di AS dan Inggris, dengan yield Inggris turun di seluruh kurva. Ini menyiratkan bahwa untuk saat ini investor tidak terlalu khawatir soal kebiasaan peminjaman sektor publik Inggris.

Emas dan kripto: kinerja berlawanan arah

Harga emas melonjak ke rekor tertinggi baru di awal pekan; kini di atas $3.700/oz. Sepanjang tahun (YTD), emas +41%, mengungguli kelas aset lain termasuk saham. Dinamika menarik muncul: kripto terpukul, aset digital juga turun. Bitcoin melemah > $3.000, Ethereum juga turun, setelah $1,5 miliar posisi bullish ditarik dari pasar kripto. Langkah ini menyoroti kerapuhan sentimen risiko di awal pekan. Seperti terlihat pada grafik di bawah, emas dan kripto bergerak cukup seirama dalam beberapa bulan terakhir; namun hari ini emas rekor baru saat kripto tertekan.

Grafik 1: Emas & Kripto, dinormalisasi untuk menunjukkan pergerakan sepanjang tahun ini.

Sumber: XTB and Bloomberg

Pergerakan emas & kripto berdampak ke saham. Di Inggris, sektor tambang FTSE 100 membantu indeks menguat tipis; Endeavour, Fresnillo, Glencore, dan Rio Tinto melonjak pada Senin, diuntungkan reli emas. Perak juga mengikuti kenaikan emas. Sebaliknya, MicroStrategy—bitcoin treasury company—turun >4%. Risiko yang lebih besar adalah jika sell-off kripto berlarut, bisa merembet ke sentimen pasar yang lebih luas. Meski demikian, MicroStrategy tampak memanfaatkan pelemahan untuk menambah posisi: membeli 850 BTC senilai $99,7 juta, sehingga kini memegang 639 ribu BTC (sekitar $72 miliar). Kami akan memantau perkembangan perdagangan kripto karena sell-off berkepanjangan bisa memiliki implikasi pasar yang lebih luas.

AS memberi tali penyelamat bagi Argentina

Kabar utama lain: AS menawarkan dukungan finansial kepada Argentina, yang tengah diguncang masalah politik sehingga menekan obligasi dan mata uang. Yield obligasi 10-tahun Argentina naik 150 bps dalam sepekan, dan peso melemah 5% terhadap USD sejak awal bulan. Menteri Keuangan AS menyatakan semua opsi untuk menstabilkan “sekutu AS yang penting secara sistemik” terbuka, termasuk swap line, pembelian valas langsung, dan pembelian obligasi Argentina berdenominasi dolar. Bessent mengatakan Gedung Putih sepenuhnya mendukung Presiden Milei saat ia mendorong reformasi fiskal konservatif. Dukungan AS berdampak instan: yield 10-tahun Argentina turun 37 bps, dan ARG/USD naik 2% pada Senin. Ini menunjukkan kemauan AS membantu sekutu, selama mereka selaras dengan agenda konservatif Trump.