Publikasi ISM Manufacturing Index untuk April 2026 memberikan sinyal campuran kepada pasar, menggabungkan ekspansi sektor yang stabil dengan lonjakan tekanan harga yang mengkhawatirkan. Berikut adalah angka-angka utama dari laporan tersebut:
- Indeks utama (PMI): 52,7 vs 53,0 (ekspektasi) dan 52,7 pada bulan sebelumnya.
- Harga Dibayar (Prices Paid): 84,6 vs 80,0 (ekspektasi) – level tertinggi sejak April 2022.
- Ketenagakerjaan: 46,4 vs 49,0 (ekspektasi) – indikator menunjukkan pelemahan lanjutan di pasar tenaga kerja.
- Pesanan Baru: 54,1 vs 53,5 pada Maret – bulan keempat berturut-turut mengalami pertumbuhan.
- Produksi: 53,4 vs 55,1 pada Maret – ekspansi berlanjut untuk bulan ke-6 namun momentum melemah.
- Pengiriman Pemasok: 60,6 vs 58,9 – menunjukkan peningkatan hambatan dalam rantai pasok.
- Backlog Pesanan: 51,4 (turun 3 poin persentase dari Maret).
Komentar
Laporan ISM Manufaktur April merupakan contoh klasik dari “campuran stagflasi,” meskipun sektor secara keseluruhan masih berada dalam fase ekspansi untuk bulan ke-18 berturut-turut. Kekecewaan terbesar sekaligus sinyal peringatan adalah lonjakan tajam pada sub-indeks harga ke level 84,6.
Dalam tiga bulan saja, indikator ini melonjak lebih dari 25%, secara langsung mencerminkan shock harga pada komoditas energi yang dipicu oleh konflik dengan Iran (yang disebutkan dalam 47% komentar perusahaan yang disurvei).
Laporan ISM menunjukkan lonjakan besar pada sub-indeks harga. Meskipun ini bisa bersifat sementara, tetap menjadi indikasi meningkatnya tekanan harga.
Di sisi lain, data ketenagakerjaan (46,4) menunjukkan kelemahan yang jelas. Perusahaan lebih fokus mengelola biaya tenaga kerja melalui pengurangan jumlah karyawan dan attrition, bukan perekrutan baru.
Meskipun ada faktor negatif tersebut, permintaan yang diukur melalui pesanan baru tetap solid, yang—dikombinasikan dengan rendahnya tingkat persediaan pelanggan—memberikan dasar bagi peningkatan produksi di masa depan.
Reaksi pasar sulit diisolasi karena investor saat ini lebih banyak merespons harapan tercapainya kesepakatan antara AS dan Iran, setelah muncul laporan bahwa Iran bersedia mengevaluasi poin-poin perdamaian yang diajukan oleh AS.
Seiring dengan berita tersebut, yield obligasi turun sementara S&P 500 kembali mencetak rekor tertinggi baru.
