Dolar AS melemah setelah rilis data makro hari ini yang menunjukkan meningkatnya tekanan harga di ekonomi AS, sementara angka GDP tercatat sedikit di bawah ekspektasi. Di sisi lain, pendapatan pribadi naik 0,6% secara bulanan dibandingkan ekspektasi 0,3%, sementara konsumsi riil pribadi sedikit di bawah perkiraan.
- Pertumbuhan GDP AS (QoQ, tahunan): 2,0% vs 2,3% ekspektasi, sebelumnya 0,5%
- Indeks Harga GDP: 3,6% vs 3,9% ekspektasi, sebelumnya 3,7%
- GDP Deflator (SA Advance): 3,6% vs 3,6% ekspektasi, sebelumnya 3,7%
- Harga PCE (Advance): 4,5% vs 4,5% ekspektasi, sebelumnya 2,9%
- Core PCE (Advance): 4,3% vs 4,1% ekspektasi, sebelumnya 2,7%
- Indeks Harga PCE YoY: 3,5% vs 3,5% ekspektasi, sebelumnya 2,8%
- Indeks Harga PCE MoM: 0,7% vs 0,7% ekspektasi, sebelumnya 0,4%
- Core PCE YoY: 3,2% vs 3,2% ekspektasi, sebelumnya 3,0%
- Core PCE MoM: 0,3% vs 0,3% ekspektasi, sebelumnya 0,4%
- Belanja Konsumen MoM: 0,9% vs 0,9% ekspektasi, sebelumnya 0,5%
- Pendapatan Pribadi MoM: 0,6% vs 0,3% ekspektasi, sebelumnya -0,1%
- Konsumsi Riil Pribadi MoM: 0,2% vs 0,3% ekspektasi, sebelumnya 0,1%
- Klaim Pengangguran Awal: 189K vs 212K ekspektasi, sebelumnya 214K
- Klaim Pengangguran Lanjutan: 1,785 juta vs 1,815 juta ekspektasi, sebelumnya 1,821 juta
- Employment Cost Index: 0,9% vs 0,8% ekspektasi, sebelumnya 0,7%
Divergensi Wall Street Usai The Fed Hawkish
FOMC: The Fed Tahan Suku Bunga, Nada Hawkish Menguat ⚠️
Era Powell Usai, Ketidakpastian Baru Muncul
Saham Eropa turun jelang keputusan The Fed dan laporan Big Tech 📉
