Indeks Wall Street menutup sesi kemarin di zona hijau, memulihkan seluruh kerugian dari dua sesi sebelumnya dan mencapai level tertinggi sepanjang masa baru. Hari ini, kontrak dibuka lebih tinggi; US500 diperdagangkan di atas 7250, naik 0,18%, sementara US100 naik 0,12% ke level 27.630 poin.

Perlu dicatat bahwa sebagian besar pasar Eropa tutup hari ini karena Hari Buruh. Pasar Inggris tetap buka, di mana kontrak UK100 naik 0,16% satu setengah jam sebelum pembukaan pasar tunai.

Apple melaporkan hasil Q2 fiskal 2026 yang kuat, dengan EPS sebesar $2,01 (dibanding ekspektasi $1,93) dan pendapatan $111,18 miliar (dibanding ekspektasi $108,92 miliar). Perusahaan mencatat pertumbuhan penjualan iPhone sebesar 20%. Menariknya, perusahaan baru-baru ini mengalami perubahan posisi CEO. Saham Apple naik sekitar 2,44% pada fase awal perdagangan setelah rilis laporan.

PMI manufaktur Jepang naik ke level tertinggi dalam 4 tahun, namun ini terutama terkait dengan indeks inventaris yang melonjak akibat krisis Timur Tengah. Indeks mencapai 55,1 dari sebelumnya 51,6.

Jepang memberikan sinyal ambigu terkait intervensi mata uang Yen setelah sempat melonjak di atas level 160. USDJPY sempat turun ke 155, namun kini kembali ke sekitar 157.

Pejabat senior Kementerian Keuangan Jepang, Atsushi Mimura, menyatakan bahwa pelaku pasar harus berhati-hati selama Golden Week, menekankan bahwa pelemahan Yen yang berlebihan bersifat spekulatif.

Inflasi Tokyo tercatat 1,5% YoY pada April, di bawah ekspektasi 1,6%, namun naik dari 1,4% pada Maret. Sementara itu, inflasi inti juga sebesar 1,5% YoY (ekspektasi 1,8%; sebelumnya 1,7%). Data ini memberikan ruang bagi BoJ untuk tetap mempertahankan kebijakan tanpa kenaikan suku bunga.

Donald Trump menerima briefing terkait potensi target serangan di Iran. Rencana tersebut dilaporkan mencakup serangan terhadap infrastruktur, penguasaan Selat Hormuz, serta pengerahan unit khusus untuk mengamankan uranium yang diperkaya.

RBA diperkirakan akan menaikkan suku bunga untuk ketiga kalinya berturut-turut minggu depan seiring prospek inflasi yang meningkat. Menariknya, inflasi produsen Australia (PPI) turun ke 3,0% dari 3,5% pada kuartal pertama, namun hal ini tidak diperkirakan menghambat kenaikan suku bunga.

Sebaliknya, indeks kepercayaan konsumen Selandia Baru turun ke level terendah dalam 3 tahun, mendekati level 2022, dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar sebesar 30%. Indeks berada di 80,3, turun 20 poin dalam dua bulan terakhir, dan tetap jauh di bawah level pra-pandemi.

Menurut Deutsche Bank, harga emas berpotensi hampir dua kali lipat menjadi $8000 per ons dalam 5 tahun ke depan, didorong oleh permintaan kuat dari bank sentral negara berkembang. Pembeli utama diperkirakan termasuk Arab Saudi, Qatar, UEA, dan Mesir, seiring tren dedolarisasi cadangan global.

Harga emas menguat tipis di akhir pekan, diperdagangkan di sekitar $4600 per ons.