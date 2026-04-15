Kalender Ekonomi: Earnings Q1 Dimulai, Data Inflasi Jadi Sorotan

Kalender makro hari ini cukup beragam — musim laporan keuangan kuartal pertama 2026 mulai berlangsung, sementara kita juga akan mendengar komentar dari pejabat penting bank sentral.

Selain itu, investor juga akan menantikan rilis data CPI dari Eropa (termasuk Prancis, Polandia, Slovakia) serta data harga ekspor dan impor AS, yang dapat menjadi sangat penting dalam kondisi saat ini.

Laporan Keuangan Utama:

ASML — sebelum pembukaan pasar

Bank of America — sebelum pembukaan pasar

Morgan Stanley — sebelum pembukaan pasar

