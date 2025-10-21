- Pasar menanti rilis data inflasi Kanada (CPI) yang dapat memengaruhi pergerakan USD/CAD.
- Pidato Scott Bessent dijadwalkan pukul 19.00 GMT.
- Setelah pasar AS tutup, investor akan mencermati laporan keuangan Netflix dan Texas Instruments.
Dengan berlanjutnya shutdown pemerintahan AS, aktivitas di kalender makroekonomi global beberapa hari terakhir relatif sepi.
Namun hari ini, fokus utama investor tertuju pada data inflasi Kanada (CPI) yang berpotensi memengaruhi dolar Kanada (CAD) dan pasangan mata uang USD/CAD. Pasar memperkirakan tekanan inflasi tahunan Kanada akan sedikit meningkat dibanding pembacaan sebelumnya, sementara angka bulanan (MoM) masih diharapkan turun -0,1%, sejalan dengan bulan sebelumnya.
12:30 PM GMT – Kanada, September CPI: YoY: 2.2% (vs. 1.9% sebelumnya), MoM: -0.1% (vs. -0.1% sebelumnya)
- CPI Trimmed: 3.0% vs. 3.0% (tidak berubah)
- CPI Median: 3.1% vs. sebelumnya 3.0%
Laporan Keuangan Perusahaan
- Sebelum sesi AS: General Motors, GE Aerospace, RTX Corp, Coca-Cola, Lockheed Martin
- Setelah sesi AS: Netflix, Texas Instruments
Agenda Pidato Bank Sentral & Pejabat AS
7 AM GMT – ECB’s Christine Lagarde
9 AM GMT – ECB’s Escriva
1 PM GMT – Fed’s Waller
1:30 PM GMT – ECB’s Kocher
7 PM GMT – U.S. Secretary of State, Scott Bessent
