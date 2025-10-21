Dengan berlanjutnya shutdown pemerintahan AS, aktivitas di kalender makroekonomi global beberapa hari terakhir relatif sepi.

Namun hari ini, fokus utama investor tertuju pada data inflasi Kanada (CPI) yang berpotensi memengaruhi dolar Kanada (CAD) dan pasangan mata uang USD/CAD. Pasar memperkirakan tekanan inflasi tahunan Kanada akan sedikit meningkat dibanding pembacaan sebelumnya, sementara angka bulanan (MoM) masih diharapkan turun -0,1%, sejalan dengan bulan sebelumnya.

12:30 PM GMT – Kanada, September CPI: YoY: 2.2% (vs. 1.9% sebelumnya), MoM: -0.1% (vs. -0.1% sebelumnya)

CPI Trimmed: 3.0% vs. 3.0% (tidak berubah)

3.0% vs. 3.0% (tidak berubah) CPI Median: 3.1% vs. sebelumnya 3.0%

Laporan Keuangan Perusahaan

Sebelum sesi AS: General Motors, GE Aerospace, RTX Corp, Coca-Cola, Lockheed Martin

General Motors, GE Aerospace, RTX Corp, Coca-Cola, Lockheed Martin Setelah sesi AS: Netflix, Texas Instruments

Agenda Pidato Bank Sentral & Pejabat AS

7 AM GMT – ECB’s Christine Lagarde

9 AM GMT – ECB’s Escriva

1 PM GMT – Fed’s Waller

1:30 PM GMT – ECB’s Kocher

7 PM GMT – U.S. Secretary of State, Scott Bessent