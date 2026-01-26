Saham-saham Eropa memulai perdagangan hari Senin dengan penguatan moderat. Namun, perlu dicatat bahwa perdagangan tepat setelah pembukaan sesi sering kali sangat volatil, sehingga diperlukan waktu lebih lama hingga arah tren yang jelas terbentuk. Untuk saat ini, indeks DAX Jerman naik 0,11% di pasar tunai, Euro Stoxx 50 Eropa menguat 0,12%, dan indeks WIG20 Polandia bertambah 0,14%.

Sesi hari ini sendiri tidak akan dipenuhi oleh rilis data makro yang berpotensi mengubah sentimen investor secara signifikan. Untuk itu, pasar kemungkinan harus menunggu setidaknya hingga esok hari. Meski demikian, hari ini akan dirilis data sentimen Ifo dari Jerman serta laporan penjualan ritel dari Polandia. Beberapa saat kemudian, menjelang pembukaan Wall Street, akan dipublikasikan data perubahan pesanan barang tahan lama dari AS.

Pergerakan pasar pada sesi hari ini kemungkinan besar akan didorong oleh aktivitas rebalancing mingguan, rilis data keuangan dari perusahaan-perusahaan besar, serta potensi perkembangan geopolitik.

Rincian jadwal tersedia di bawah ini:

Kalender sesi hari ini. Sumber: XTB

Kalender laporan keuangan untuk pekan ini. Sumber: XTB