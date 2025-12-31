Baca selengkapnya
14.16 · 31 Desember 2025

Kalender Ekonomi: Data Jobless Claims AS 🔎

Kalender makroekonomi hari ini relatif sepi karena masih berada dalam periode pasca-liburan. Meski demikian, terdapat dua rilis data yang tetap patut diperhatikan oleh pelaku pasar.

Rilis pertama adalah laporan klaim pengangguran mingguan (jobless claims) AS, yang jadwalnya dimajukan dari hari esok akibat adanya hari libur publik. Rilis kedua yang juga menjadi perhatian adalah laporan stok minyak mentah dari EIA (Energy Information Administration). Namun demikian, volatilitas pasar diperkirakan tetap terbatas. Likuiditas yang rendah selama periode libur akhir tahun membuat respons pasar terhadap rilis data ini cenderung lebih tenang dibandingkan hari perdagangan normal.
 

Kalender Ekonomi Hari Ini

01:30 PM GMT – Amerika Serikat | Data Ketenagakerjaan

  • Initial Jobless Claims: perkiraan 219K; sebelumnya 214K
     
  • Jobless Claims 4-Week Average: sebelumnya 216.75K
     
  • Continuing Jobless Claims: sebelumnya 1,923K
     

03:30 PM GMT – Amerika Serikat | Data EIA

  • Stok Distilat Mingguan: perkiraan 0.500M; sebelumnya 0.202M
     
  • Stok Minyak Mentah: perkiraan 0.500M; sebelumnya 0.405M
     
  • Stok Bensin: perkiraan 1.100M; sebelumnya 2.862M
