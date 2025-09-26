Baca selengkapnya

Kalender Ekonomi: Data PCE AS & Pidato Pejabat The Fed (26 Sept)

14.39 26 September 2025

Kalender ekonomi untuk akhir pekan ini terlihat sangat menarik. Informasi terpenting diperkirakan akan dirilis pada paruh kedua hari ini. Fokus utama akan tertuju pada data terkait PCE dan pendapatan masyarakat AS. Dari perspektif keputusan The Fed ke depan, data PCE akan menjadi faktor paling berpengaruh hari ini.

Kalender harian detail:

 

14:30, Amerika Serikat – Laporan pengeluaran konsumen AS:

 

  • Consumer spending (m/m): proyeksi 0,5%; sebelumnya 0,5%

  • Core PCE (m/m): proyeksi 0,2%; sebelumnya 0,3%

  • PCE (m/m): proyeksi 0,3%; sebelumnya 0,2%

  • Core PCE (y/y): proyeksi 2,9%; sebelumnya 2,9%

  • PCE (y/y): proyeksi 2,7%; sebelumnya 2,6%


 

 

14:30, Kanada – Data PDB:

  • PDB Juli: proyeksi 0,1%; sebelumnya -0,1%

15:00, Amerika Serikat – Pidato Presiden The Fed Richmond (Tom Barkin)

16:00, Amerika Serikat – Laporan Universitas Michigan:

 

  • Indeks University of Michigan: proyeksi 55,4; sebelumnya 58,2

  • Ekspektasi inflasi jangka pendek: proyeksi 4,8%; sebelumnya 4,8%

  • Ekspektasi inflasi jangka panjang: proyeksi 3,9%; sebelumnya 3,5%

 

19:00, Amerika Serikat – Jumlah rig minyak AS

19:00, Amerika Serikat – Pidato publik Gubernur The Fed (Michelle Bowman)

