Baca selengkapnya
14.25 · 20 Maret 2026

Kalender Ekonomi: Inflasi di Jerman dan Kanada jadi sorotan

Hari ini, pasar terutama berfokus pada data dari Jerman dan Kanada. Investor akan mencermati inflasi harga produsen di Jerman serta indikator ekonomi utama dari Kanada, termasuk inflasi IPPI, penjualan ritel, dan indeks harga rumah baru. Hasil dari rilis data ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap sentimen pasar dan ekspektasi kebijakan moneter.

Kalender Ekonomi Hari Ini:

08:00 - Jerman

  • Inflasi PPI (m/m): aktual -0,5% (perkiraan 0,3%; sebelumnya -0,6%)

  • Inflasi PPI (y/y): aktual -3,3% (perkiraan -2,7%; sebelumnya -3%)

10:00 - Zona Euro

  • Neraca Transaksi Berjalan n.s.a.: sebelumnya EUR 34,6 miliar

  • Neraca Transaksi Berjalan s.a.: perkiraan EUR 17,2 miliar; sebelumnya EUR 14,6 miliar

11:00 - Zona Euro

  • Neraca Perdagangan Luar Negeri n.s.a.: sebelumnya EUR 12,6 miliar

  • Neraca Perdagangan Luar Negeri s.a.: perkiraan EUR 12,6 miliar; sebelumnya EUR 11,6 miliar

12:00 - Inggris

  • Indeks Pesanan CBI (Maret): perkiraan -29; sebelumnya -28

13:30 - Kanada

  • Inflasi IPPI (m/m): perkiraan 0,6%; sebelumnya 2,7%

  • Inflasi IPPI (y/y): sebelumnya 5,4%

  • Penjualan Ritel (m/m): perkiraan 1,4%; sebelumnya -0,4%

  • Penjualan Ritel ex-Autos (m/m): perkiraan 1,2%; sebelumnya 0,1%

  • Indeks Harga Rumah Baru (m/m, Februari): perkiraan -0,3%; sebelumnya -0,4%

18:00 - Amerika Serikat

  • Jumlah Rig Minyak (mingguan): sebelumnya 412

18:30 - Jerman

  • Pidato publik Presiden Bundesbank, Joachim Nagel

Bergabunglah dengan lebih dari 2.000.000 investor XTB dari seluruh dunia
Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
