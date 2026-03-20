Kalender Ekonomi: Inflasi di Jerman dan Kanada jadi sorotan

Hari ini, pasar terutama berfokus pada data dari Jerman dan Kanada. Investor akan mencermati inflasi harga produsen di Jerman serta indikator ekonomi utama dari Kanada, termasuk inflasi IPPI, penjualan ritel, dan indeks harga rumah baru. Hasil dari rilis data ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap sentimen pasar dan ekspektasi kebijakan moneter.
Kalender Ekonomi Hari Ini:
08:00 - Jerman
Inflasi PPI (m/m): aktual -0,5% (perkiraan 0,3%; sebelumnya -0,6%)
Inflasi PPI (y/y): aktual -3,3% (perkiraan -2,7%; sebelumnya -3%)
10:00 - Zona Euro
Neraca Transaksi Berjalan n.s.a.: sebelumnya EUR 34,6 miliar
Neraca Transaksi Berjalan s.a.: perkiraan EUR 17,2 miliar; sebelumnya EUR 14,6 miliar
11:00 - Zona Euro
Neraca Perdagangan Luar Negeri n.s.a.: sebelumnya EUR 12,6 miliar
Neraca Perdagangan Luar Negeri s.a.: perkiraan EUR 12,6 miliar; sebelumnya EUR 11,6 miliar
12:00 - Inggris
- Indeks Pesanan CBI (Maret): perkiraan -29; sebelumnya -28
13:30 - Kanada
Inflasi IPPI (m/m): perkiraan 0,6%; sebelumnya 2,7%
Inflasi IPPI (y/y): sebelumnya 5,4%
Penjualan Ritel (m/m): perkiraan 1,4%; sebelumnya -0,4%
Penjualan Ritel ex-Autos (m/m): perkiraan 1,2%; sebelumnya 0,1%
Indeks Harga Rumah Baru (m/m, Februari): perkiraan -0,3%; sebelumnya -0,4%
18:00 - Amerika Serikat
Jumlah Rig Minyak (mingguan): sebelumnya 412
18:30 - Jerman
Pidato publik Presiden Bundesbank, Joachim Nagel
