ECB: Risiko inflasi naik, Pertumbuhan melemah

Konferensi pers Bank Sentral Eropa baru saja dimulai, dipimpin oleh Presiden Christine Lagarde, yang akan mengomentari keputusan hari ini untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah. Investor akan sangat fokus pada bagaimana bank sentral memposisikan diri dalam merespons risiko yang berasal dari perang di Timur Tengah. Poin-poin utama disampaikan di bawah ini:
Risiko terhadap prospek pertumbuhan cenderung menurun dalam jangka pendek, didorong oleh perang di Timur Tengah. Risiko inflasi cenderung meningkat.
Indikator inflasi inti tetap konsisten dengan target 2%.
Adopsi cepat legislasi euro digital sangat penting.
Respons fiskal terhadap guncangan energi harus bersifat sementara, terarah, dan disesuaikan.
Perang mengganggu pasar komoditas dan menekan kepercayaan.
Investasi perlu meningkat. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor jasa.
Perang Rusia dengan Ukraina menjadi sumber ketidakpastian tambahan.
Belanja pertahanan akan menjadi pendorong pertumbuhan - lebih besar dari yang diperkirakan, termasuk untuk sektor teknologi.
Penurunan tarif pada akhirnya dan penghentian eskalasi di Timur Tengah yang lebih cepat dari perkiraan dapat mendorong perbaikan ekonomi dan penurunan inflasi.
Kalender Ekonomi: Inflasi di Jerman dan Kanada jadi sorotan
BREAKING: ECB Menahan Suku Bunga Tidak Berubah 📊
Data makro AS positif, bursa saham Wall Street melemah tipis 🚩
Bank sentral tertekan shock minyak, BoJ "hawkish"