Sebagian besar perusahaan besar telah merilis laporan keuangan mereka, dan fokus investor kini mulai beralih ke kondisi “ekonomi riil.” Dalam pekan ini, pasar akan dihadapkan pada rilis data makroekonomi AS yang sebelumnya tertunda, termasuk laporan pasar tenaga kerja (Non-Farm Payrolls/NFP) serta data inflasi. Data-data ini berpotensi menjadi penentu utama arah pasar saham AS dan ETF, terutama dalam konteks ekspektasi kebijakan moneter The Fed ke depan.
Kalender Mingguan Detail
Senin, 9 Februari
- Sepanjang hari – Hasil pemilu di Jepang, Thailand, dan Portugal
- Sepanjang hari – Sejumlah pidato dari pejabat ECB dan The Fed
Selasa, 10 Februari
- 13:30 GMT – Penjualan ritel AS untuk Desember
- 21:40 GMT – Data API terkait persediaan minyak AS (mingguan)
Rabu, 11 Februari
- Sepanjang hari – Laporan bulanan OPEC
- 01:30 GMT – Inflasi CPI dan PPI China untuk Januari
- 13:30 GMT – Data NFP AS tertunda untuk Januari
- 17:00 GMT – Data persediaan minyak mentah AS dari DoE
Kamis, 12 Februari
- 07:00 GMT – Data PDB Inggris
- 09:00 GMT – Data PDB Polandia
- 13:30 GMT – Data PPI AS dan klaim pengangguran
- 15:30 GMT – Data EIA terkait cadangan gas alam AS
Jumat, 13 Februari
- 07:30 GMT – Inflasi CPI Swiss
- 09:00 GMT – Inflasi CPI Polandia
- 13:30 GMT – Inflasi CPI AS untuk Januari (tertunda)
