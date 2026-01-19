Minggu ini, pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos resmi dimulai. Acara ini akan dihadiri sekitar 3.000 peserta, termasuk para miliarder dengan total kekayaan gabungan melebihi USD 500 miliar, pimpinan korporasi global, bankir, serta tokoh politik dunia. Forum ini kerap menjadi barometer awal arah kebijakan ekonomi, geopolitik, dan sentimen pasar global.

Selain Davos, perhatian pasar juga akan tertuju pada keputusan suku bunga Bank of Japan (BoJ) yang berpotensi memengaruhi pergerakan yen dan pasar obligasi global.

Kalender Ekonomi Pekan Ini (UTC+1)

Senin, 19 Januari

Sepanjang hari – Libur bank di Amerika Serikat



Sepanjang hari – Pembukaan Forum Davos



03:00 – PDB, penjualan ritel, dan data manufaktur China



11:00 – Inflasi HICP Zona Euro



14:30 – Inflasi CPI Kanada



Selasa, 20 Januari

02:00 – Keputusan suku bunga China



08:00 – Inflasi PPI Jerman



08:00 – Data pasar tenaga kerja Inggris



08:30 – Inflasi PPI Swiss



Setelah penutupan pasar – Laporan keuangan Netflix



Rabu, 21 Januari

Sepanjang hari – Pidato Presiden Donald Trump di Davos



08:00 – Inflasi CPI dan PPI Inggris



08:30 – Pidato Christine Lagarde (ECB)



17:45 – Pidato lanjutan Christine Lagarde (ECB)



22:40 – Data API persediaan minyak AS (mingguan)



Kamis, 22 Januari

Sepanjang hari – Libur bank di China



01:30 – Data pasar tenaga kerja Australia



10:00 – Keputusan suku bunga Norges Bank



10:00 – Data pasar tenaga kerja dan industri Polandia



13:30 – Risalah rapat ECB



14:30 – Data PDB AS dan klaim pengangguran



16:30 – Data EIA persediaan gas alam AS



18:00 – Data Departemen Energi AS terkait stok minyak mentah



Setelah penutupan pasar – Laporan keuangan Intel



Jumat, 23 Januari

00:30 – Inflasi CPI Jepang



02:00 – Keputusan kebijakan moneter Bank of Japan



10:00 – Data PMI jasa dan manufaktur Zona Euro (Januari)



11:00 – Pidato Christine Lagarde (ECB)



15:45 – Data PMI jasa dan manufaktur AS (Januari)



16:00 – Data University of Michigan (sentimen konsumen Januari)



Minggu ini juga akan diwarnai oleh rilis laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang tergolong sebagai old economy, bersamaan dengan laporan dari perusahaan teknologi. Berikut adalah perusahaan-perusahaan yang akan menyampaikan laporan keuangan kuartalan mereka: