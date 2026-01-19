Minggu ini, pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos resmi dimulai. Acara ini akan dihadiri sekitar 3.000 peserta, termasuk para miliarder dengan total kekayaan gabungan melebihi USD 500 miliar, pimpinan korporasi global, bankir, serta tokoh politik dunia. Forum ini kerap menjadi barometer awal arah kebijakan ekonomi, geopolitik, dan sentimen pasar global.
Selain Davos, perhatian pasar juga akan tertuju pada keputusan suku bunga Bank of Japan (BoJ) yang berpotensi memengaruhi pergerakan yen dan pasar obligasi global.
Kalender Ekonomi Pekan Ini (UTC+1)
Senin, 19 Januari
- Sepanjang hari – Libur bank di Amerika Serikat
- Sepanjang hari – Pembukaan Forum Davos
- 03:00 – PDB, penjualan ritel, dan data manufaktur China
- 11:00 – Inflasi HICP Zona Euro
- 14:30 – Inflasi CPI Kanada
Selasa, 20 Januari
- 02:00 – Keputusan suku bunga China
- 08:00 – Inflasi PPI Jerman
- 08:00 – Data pasar tenaga kerja Inggris
- 08:30 – Inflasi PPI Swiss
- Setelah penutupan pasar – Laporan keuangan Netflix
Rabu, 21 Januari
- Sepanjang hari – Pidato Presiden Donald Trump di Davos
- 08:00 – Inflasi CPI dan PPI Inggris
- 08:30 – Pidato Christine Lagarde (ECB)
- 17:45 – Pidato lanjutan Christine Lagarde (ECB)
- 22:40 – Data API persediaan minyak AS (mingguan)
Kamis, 22 Januari
- Sepanjang hari – Libur bank di China
- 01:30 – Data pasar tenaga kerja Australia
- 10:00 – Keputusan suku bunga Norges Bank
- 10:00 – Data pasar tenaga kerja dan industri Polandia
- 13:30 – Risalah rapat ECB
- 14:30 – Data PDB AS dan klaim pengangguran
- 16:30 – Data EIA persediaan gas alam AS
- 18:00 – Data Departemen Energi AS terkait stok minyak mentah
- Setelah penutupan pasar – Laporan keuangan Intel
Jumat, 23 Januari
- 00:30 – Inflasi CPI Jepang
- 02:00 – Keputusan kebijakan moneter Bank of Japan
- 10:00 – Data PMI jasa dan manufaktur Zona Euro (Januari)
- 11:00 – Pidato Christine Lagarde (ECB)
- 15:45 – Data PMI jasa dan manufaktur AS (Januari)
- 16:00 – Data University of Michigan (sentimen konsumen Januari)
Minggu ini juga akan diwarnai oleh rilis laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang tergolong sebagai old economy, bersamaan dengan laporan dari perusahaan teknologi. Berikut adalah perusahaan-perusahaan yang akan menyampaikan laporan keuangan kuartalan mereka:
