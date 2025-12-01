Senin pertama di bulan Desember akan didominasi oleh rilis laporan PMI manufaktur untuk bulan sebelumnya. Pembacaan final kemungkinan tidak akan memicu reaksi pasar yang signifikan, terutama setelah libur panjang di Wall Street dan meningkatnya sentimen risk aversion yang mendorong saham dan crypto melemah di awal pekan.

Namun demikian, setelah pembacaan indeks sentimen bisnis Ifo yang lebih lemah dari perkiraan, PMI Jerman dapat memberikan tekanan tambahan pada DAX dan euro.

Kalender ekonomi hari ini:

02:45 GMT, China – Laporan PMI November:

Caixin Manufacturing PMI: aktual 49.9 m/m; perkiraan 50.5 m/m; sebelumnya 50.6 m/m.

05:00 GMT, Jerman – Pidato Presiden Bundesbank Nagel

09:00 GMT, Polandia – Laporan PMI November:

Manufacturing PMI: aktual 49.10; perkiraan 48.80; sebelumnya 48.80.

09:15 GMT, Spanyol – Laporan PMI November:

Manufacturing PMI: perkiraan 52.3; sebelumnya 52.1.

09:30 GMT, Swiss – Laporan PMI:

procure.ch PMI: perkiraan 49.0; sebelumnya 48.2.

09:50 GMT, Prancis – Laporan PMI November:

Manufacturing PMI: perkiraan 47.8; sebelumnya 48.8.

09:55 GMT, Jerman – Laporan PMI November:

Manufacturing PMI: perkiraan 48.4; sebelumnya 49.6.

10:00 GMT, Polandia – Data GDP:

GDP (q/q, Q3): perkiraan 0.8%; sebelumnya 0.8%.

GDP (y/y, Q3): perkiraan 3.7%; sebelumnya 3.3%.

10:00 GMT, Zona Euro – Laporan PMI November:

Manufacturing PMI: perkiraan 49.7; sebelumnya 50.0.

15:45 GMT, Amerika Serikat – Laporan PMI November:

Manufacturing PMI: perkiraan 51.9; sebelumnya 52.5.

16:00 GMT, Amerika Serikat – Data inflasi September:

Construction spending: sebelumnya 0.2% m/m.

16:00 GMT, Amerika Serikat – Data ISM November:

ISM manufacturing employment index: sebelumnya 46.0.

ISM manufacturing new orders index: sebelumnya 49.4.

ISM manufacturing index: perkiraan 49.0; sebelumnya 48.7.

ISM manufacturing index: perkiraan 59.5; sebelumnya 58.0.

18:00 GMT, Amerika Serikat – Data GDP: