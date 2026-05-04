Kita mendekati dimulainya sesi perdagangan spot di Eropa. Pada awal sesi, faktor utama yang akan memengaruhi sentimen adalah reaksi awal pasar minyak terhadap detail operasional Project Freedom, komentar dari Iran yang dapat menginterpretasikan rencana tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata, serta positioning akhir menjelang keputusan RBA besok, yang berpotensi menjadi preseden bagi kebijakan bank sentral lain dalam menghadapi inflasi yang dipicu konflik.

Dari sisi data makro, pasar juga akan mencermati laporan PMI manufaktur dari ekonomi utama Eropa serta data durable goods orders dari Amerika Serikat.

Perlu juga diperhatikan kalender korporasi minggu ini. Dalam beberapa hari ke depan, akan ada gelombang rilis laporan keuangan penting untuk kuartal pertama tahun 2026. Rincian lebih lanjut disajikan di bawah ini.

Kalender data makro hari ini. Sumber: xStation

Kalender laporan keuangan perusahaan minggu ini. Sumber: Bloomberg Financial LP, XTB