Sesi perdagangan kemarin di pasar saham AS ditutup melemah. Nasdaq turun 1,57% , sementara S&P 500 turun 1,0% , mencerminkan kekecewaan terhadap laporan keuangan beberapa perusahaan besar dan kekhawatiran investor terhadap awal bulan baru serta risiko ekonomi . Namun, pada sesi after-hours , saham Apple dan Amazon melonjak tajam — masing-masing naik 5% dan 11% — setelah merilis hasil kuartalan di atas ekspektasi , memberikan harapan akan sentimen pasar yang lebih positif pada hari Jumat .

Apple melaporkan pendapatan rekor $102,47 miliar, naik 8% YoY, dengan laba per saham $1,85.

Kinerja kuat ini didorong oleh permintaan tinggi untuk iPhone 17 series serta penjualan layanan (services) yang mencapai $28,75 miliar, naik 15% YoY. Meskipun terdapat perlambatan kecil di China, Apple memperkirakan pertumbuhan pendapatan 10–12% pada kuartal liburan, yang bisa menjadi kuartal terbaik dalam sejarah perusahaan.

Amazon mencatat pendapatan $180,2 miliar dan EPS $1,95, melampaui ekspektasi analis.

Segmen AWS Cloud Services tumbuh 20% YoY menjadi $33 miliar, didorong oleh lonjakan permintaan layanan AI.

Setelah laporan dirilis, saham Amazon melonjak lebih dari 11%, dengan perusahaan memproyeksikan pendapatan Q4 antara $206–213 miliar.

EUR/USD diperdagangkan di sekitar 1,1568, dengan USD menguat terhadap mayoritas mata uang utama.

Unit kredit privat BlackRock terkena dugaan penipuan senilai $500 juta yang melibatkan perusahaan telekomunikasi yang memalsukan jaminan pinjaman — meningkatkan kekhawatiran tentang risiko dan transparansi di sektor kredit swasta.

Pasar Asia dan Australia menunjukkan pergerakan beragam hari ini. Nikkei 225 Jepang naik 1,7%, didukung oleh kenaikan inflasi dan ekspektasi kenaikan suku bunga BoJ, yang juga menguatkan yen. Sebaliknya, Hang Seng Hong Kong turun 0,8% dan Shanghai Composite melemah 0,6% akibat melemahnya sektor industri China. S&P/ASX 200 Australia naik 0,25%, mencerminkan stabilitas ekonomi dan sentimen investor yang positif.

Inflasi Tokyo meningkat ke 2,8% YoY (perkiraan: 2,6%, sebelumnya: 2,5%), didorong oleh kenaikan harga pangan, termasuk harga beras yang melonjak 38%.

Inflasi di sektor jasa tetap moderat di 1,6%.

Data ini memperkuat spekulasi kenaikan suku bunga BoJ pada Desember, meskipun Gubernur Ueda masih berhati-hati.

Produksi industri Jepang naik 2,2% MoM (perkiraan: 1,5%), penjualan ritel tumbuh 0,5% YoY, dan tingkat pengangguran tetap rendah di 2,6%, menandakan pasar tenaga kerja yang solid.

Sementara itu, PMI manufaktur China untuk Oktober turun ke 49,0 poin, menandakan kontraksi lebih lanjut dalam aktivitas produksi (lebih dari enam bulan di bawah 50).

Sebaliknya, sektor jasa naik tipis ke 50,1 poin, menunjukkan pertumbuhan yang masih terbatas.

Sebagai bagian dari kebijakan mata uangnya, PBOC menetapkan kurs acuan yuan di 7,0880 per dolar, lebih kuat dari perkiraan pasar, untuk menopang mata uang China di tengah ketegangan perdagangan.

Data produksi swasta dan PPI Australia menunjukkan pertumbuhan moderat, sementara indeks kepercayaan konsumen Selandia Baru turun ke 92,4, mencerminkan kewaspadaan rumah tangga terhadap kondisi ekonomi.

Harga emas turun tipis 0,3% ke sekitar $4.008 per ons, sedangkan perak naik 0,4% ke sekitar $49 per ons.