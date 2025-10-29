Microsoft (MSFT.US) adalah salah satu pilar utama ekonomi digital global dan merek yang hadir hampir di setiap aspek perangkat lunak modern. Hasil keuangan perusahaan sering menjadi barometer permintaan teknologi serta investasi dalam infrastruktur data dan kecerdasan buatan (AI). Hari ini, setelah penutupan bursa AS, Microsoft akan merilis laporan keuangan kuartal terakhir (Q3 2025). Yang diperhatikan bukan hanya angka kinerja, tetapi juga arah tren di setiap lini bisnis serta proyeksi perusahaan untuk beberapa bulan mendatang.

Pasar memperkirakan pendapatan sekitar $75,5 miliar, tumbuh 14% YoY, dengan laba per saham (EPS) diproyeksikan $3,66.

Selain pencapaian angka tersebut, investor akan fokus pada bagaimana Microsoft menjelaskan kondisi segmen utamanya dan apakah permintaan untuk layanan cloud dan solusi berbasis AI masih berkelanjutan. Investor juga akan membandingkan dinamika pendapatan dan margin antar kuartal untuk menilai apakah laju pertumbuhan saat ini masih berkelanjutan.

Cloud

Operasi cloud akan menjadi pusat perhatian utama. Segmen Intelligent Cloud kini menyumbang sekitar 40% dari total pendapatan Microsoft. Pasar memperkirakan pendapatan cloud akan tumbuh lebih dari 20% YoY menjadi sekitar $46 miliar. Fokus investor akan tertuju pada: Pertumbuhan Azure, yang mencerminkan kecepatan migrasi ke cloud, tingkat penggunaan layanan server dan basis pelanggan, dan hubungan antara pertumbuhan pendapatan dan biaya ekspansi pusat data (data center).



Copilot

Bintang kedua dalam laporan nanti adalah Copilot, rangkaian fitur AI yang terintegrasi di produk Office dan ekosistem perangkat lunak Microsoft. Investor berharap tingkat adopsi pengguna tetap tinggi, disertai peningkatan monetisasi yang signifikan. Data penting yang akan diperhatikan meliputi: rasio konversi dari versi uji coba ke paket berbayar, pendapatan per pengguna, serta perluasan ketersediaan Copilot ke segmen lain seperti alat pengembangan perangkat lunak dan solusi layanan pelanggan.



Ekspektasi

Selain angka laporan keuangan, nada komunikasi manajemen dan panduan ke depan juga menjadi faktor penting. Microsoft termasuk dalam jajaran perusahaan dengan belanja investasi terbesar untuk infrastruktur komputasi dan penyimpanan, dan pasar ingin melihat bukti bahwa pengeluaran tersebut dapat mendorong pertumbuhan arus kas berkelanjutan.

Dengan valuasi saham yang tinggi, ruang kesalahan sangat kecil. Investor kemungkinan menantikan peningkatan proyeksi laba untuk kuartal berikutnya. Sebaliknya, jika pernyataan manajemen terdengar terlalu konservatif, sentimen pasar bisa mereda. Persaingan di sektor cloud juga akan menjadi topik penting, dengan fokus pada posisi Microsoft dibandingkan pesaing utama seperti Amazon Web Services dan Google Cloud. Namun, kejutan positif bisa datang dalam bentuk pengumuman kemitraan baru dengan perusahaan AI besar, yang akan memperkuat ekosistem Microsoft dan menegaskan kepemimpinannya di era AI dan layanan berbasis cloud.

MSFT.US (D1)



Sumber: xStation5