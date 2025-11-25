Sesi perdagangan hari Selasa diperkirakan akan menarik baik di Eropa maupun Amerika Serikat. Data makro hari ini mencakup antara lain pembacaan awal PDB Jerman, inflasi PPI di Swedia dan AS, data penjualan ritel di Polandia dan AS, serta indeks harga properti. Perhatian juga akan tertuju pada pidato anggota Dewan Eksekutif Bank Sentral Eropa serta data mingguan persediaan minyak mentah AS. Namun, fokus utama pasar hari ini adalah angka PPI dan penjualan ritel AS.

Kalender Hari Ini (CET):

08:00 – Jerman

Produk Domestik Bruto (PDB) – data awal Q3

PDB s.a. q/q: aktual 0,0% (perkiraan 0,0%; sebelumnya -0,3%)



PDB n.s.a. y/y: aktual 0,3% (perkiraan 0,3%; sebelumnya -0,2%)



08:00 – Swedia

Inflasi PPI y/y – Oktober: aktual 0,4% (sebelumnya 0,5%)

08:45 – Prancis

Indeks Kepercayaan Konsumen – November: (perkiraan 90; sebelumnya 90)

09:00 – Polandia

Indeks Kesejahteraan BIEC – November: sebelumnya 94,8

10:00 – Polandia

Penjualan Ritel – Oktober

Penjualan ritel m/m: (sebelumnya -2,5%)



Penjualan ritel y/y: (perkiraan 3,9%; sebelumnya 6,6%)



Penjualan ritel pada harga konstan y/y: (perkiraan 3,7%; sebelumnya 6,4%)



10:00 – Zona Euro

Pidato Anggota Dewan Eksekutif ECB, Piero Cipollone

14:00 – Polandia

Jumlah Uang Beredar M3 y/y – Oktober: (perkiraan 10,6%; sebelumnya 11,1%)

14:30 – AS

Producer Price Index (PPI) – Oktober

PPI m/m: (perkiraan 0,3%; sebelumnya -0,1%)



Core PPI m/m: (perkiraan 0,3%; sebelumnya -0,1%)



PPI y/y: (perkiraan 2,7%; sebelumnya 2,6%)



Core PPI y/y: (perkiraan 2,7%; sebelumnya 2,8%)



14:30 – AS

Penjualan Ritel – Oktober

Penjualan ritel m/m: (perkiraan 0,4%; sebelumnya 0,6%)



Penjualan ritel ex. autos m/m: (perkiraan 0,4%; sebelumnya 0,7%)



Penjualan ritel ex. autos & gas m/m: (sebelumnya 0,7%)



Penjualan ritel y/y: (sebelumnya 5%)



15:00 – AS

Indeks Harga Rumah S&P/Case-Shiller – September

10-city y/y: (perkiraan 1,9%; sebelumnya 2,1%)



20-city y/y: (perkiraan 1,4%; sebelumnya 1,6%)



Indeks Harga Rumah FHFA m/m: sebelumnya 0,4%



15:00 – Zona Euro

Pidato Anggota Dewan Eksekutif ECB, Piero Cipollone

16:00 – AS

Indeks Richmond Fed – November: (perkiraan -0,2; sebelumnya -4)

Pending Home Sales Index m/m – Oktober: (sebelumnya 0,0%)

Indeks Kepercayaan Konsumen – Conference Board – November: (perkiraan 93,5; sebelumnya 94,6)

Persediaan Barang Setengah Jadi m/m – Agustus: (perkiraan 0,1%; sebelumnya 0,2%)

22:40 – AS

Perubahan Mingguan Persediaan Bahan Bakar API AS