Kalender Ekonomi: FOMC Putuskan Suku Bunga

Sesi perdagangan hari ini akan didominasi oleh keputusan Federal Reserve mengenai tingkat suku bunga, yang tanpa diragukan merupakan peristiwa terpenting hari ini. Di Eropa, investor akan mencermati data inflasi dari Norwegia dan Republik Ceko, serta data produksi industri dari Swedia, Slovakia, dan Italia, yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi menjelang akhir tahun. Pada sore hari, perhatian juga akan tertuju pada pidato Presiden ECB Christine Lagarde dan Gubernur BoE Andrew Bailey, karena komentar mereka dapat memberikan sinyal arah kebijakan moneter pada 2026.
Sorotan utama hari ini tetap pada pertemuan FOMC mengenai suku bunga dan publikasi proyeksi makroekonomi. Meskipun pasar memperkirakan suku bunga tetap berada di kisaran 3,50–3,75 persen, investor akan fokus pada nada pernyataan serta panduan dari Jerome Powell dalam konferensi pers malam ini. Selain itu, keputusan suku bunga Bank of Canada akan menjadi titik perhatian tambahan di sesi Amerika Utara, berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan.
Tiongkok
-
02:30 – CPI (y/y) – November: aktual 0,7% (perkiraan 0,7%, sebelumnya 0,2%)
-
02:30 – PPI (y/y) – November: aktual -2,2% (perkiraan -2,2%, sebelumnya -2,1%)
Norwegia
-
08:00 – CPI (y/y) – November: aktual 3% (perkiraan 3%, sebelumnya 3,1%)
-
08:00 – Inti CPI (y/y) – November: aktual 3% (perkiraan 3%, sebelumnya 3,4%)
Swedia
-
08:00 – Produksi Industri s.a. (y/y) – Oktober: aktual 5,9% (sebelumnya 14,6%)
Turki
-
08:00 – Produksi Industri (y/y) – Oktober: aktual 2,2% (sebelumnya 2,9%)
Rumania
-
08:00 – Neraca Perdagangan (EUR) – Oktober: aktual -3 miliar (sebelumnya -2,48 miliar)
Republik Ceko
-
09:00 – CPI finansial (m/m) – November: sebelumnya 0,5%, perkiraan -0,3%
-
09:00 – CPI finansial (y/y) – November: sebelumnya 2,5%, perkiraan 2,1%
Slovakia
-
09:00 – Produksi Industri (y/y) – Oktober: sebelumnya 0,7%, perkiraan -2%
Italia
-
10:00 – Produksi Industri (m/m) – Oktober: sebelumnya 2,8%, perkiraan -0,4%
Inggris Raya
-
11:45 – Pidato publik oleh Gubernur BoE Andrew Bailey
Zona Euro
-
11:55 – Pidato publik oleh Presiden ECB Christine Lagarde
Amerika Serikat
-
13:00 – Aplikasi Hipotek – mingguan: sebelumnya -1,4%
-
14:30 – Employment Cost Index (q/q) – Q3: perkiraan 0,9%, sebelumnya 0,9%
Kanada
-
15:45 – Keputusan Suku Bunga BoC – Desember: perkiraan 2,25%, sebelumnya 2,25%
-
16:30 – Konferensi Pers Bank of Canada – Desember
Amerika Serikat
-
16:30 – Persediaan Minyak Mingguan:
-
Perubahan Minyak Mentah – perkiraan -1,7 juta barel, sebelumnya 0,57 juta barel
-
Perubahan Gasoline – perkiraan 2,3 juta barel, sebelumnya 4,52 juta barel
-
Perubahan Distillates – perkiraan 1,5 juta barel, sebelumnya 2,06 juta barel
-
-
20:00 – Keputusan Suku Bunga FOMC – Desember: perkiraan 3,50–3,75%, sebelumnya 3,75–4,00%
-
20:00 – Proyeksi Makroekonomi FOMC
-
20:30 – Konferensi Pers FOMC
