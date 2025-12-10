Kalender Ekonomi: FOMC Putuskan Suku Bunga

Sesi perdagangan hari ini akan didominasi oleh keputusan Federal Reserve mengenai tingkat suku bunga, yang tanpa diragukan merupakan peristiwa terpenting hari ini. Di Eropa, investor akan mencermati data inflasi dari Norwegia dan Republik Ceko, serta data produksi industri dari Swedia, Slovakia, dan Italia, yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi menjelang akhir tahun. Pada sore hari, perhatian juga akan tertuju pada pidato Presiden ECB Christine Lagarde dan Gubernur BoE Andrew Bailey, karena komentar mereka dapat memberikan sinyal arah kebijakan moneter pada 2026.

Sorotan utama hari ini tetap pada pertemuan FOMC mengenai suku bunga dan publikasi proyeksi makroekonomi. Meskipun pasar memperkirakan suku bunga tetap berada di kisaran 3,50–3,75 persen, investor akan fokus pada nada pernyataan serta panduan dari Jerome Powell dalam konferensi pers malam ini. Selain itu, keputusan suku bunga Bank of Canada akan menjadi titik perhatian tambahan di sesi Amerika Utara, berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan.

Tiongkok

02:30 – CPI (y/y) – November: aktual 0,7% (perkiraan 0,7%, sebelumnya 0,2%)

02:30 – PPI (y/y) – November: aktual -2,2% (perkiraan -2,2%, sebelumnya -2,1%)

Norwegia

08:00 – CPI (y/y) – November: aktual 3% (perkiraan 3%, sebelumnya 3,1%)

08:00 – Inti CPI (y/y) – November: aktual 3% (perkiraan 3%, sebelumnya 3,4%)

Swedia

08:00 – Produksi Industri s.a. (y/y) – Oktober: aktual 5,9% (sebelumnya 14,6%)

Turki

08:00 – Produksi Industri (y/y) – Oktober: aktual 2,2% (sebelumnya 2,9%)

Rumania

08:00 – Neraca Perdagangan (EUR) – Oktober: aktual -3 miliar (sebelumnya -2,48 miliar)

Republik Ceko

09:00 – CPI finansial (m/m) – November: sebelumnya 0,5%, perkiraan -0,3%

09:00 – CPI finansial (y/y) – November: sebelumnya 2,5%, perkiraan 2,1%

Slovakia

09:00 – Produksi Industri (y/y) – Oktober: sebelumnya 0,7%, perkiraan -2%

Italia

10:00 – Produksi Industri (m/m) – Oktober: sebelumnya 2,8%, perkiraan -0,4%

Inggris Raya

11:45 – Pidato publik oleh Gubernur BoE Andrew Bailey

Zona Euro

11:55 – Pidato publik oleh Presiden ECB Christine Lagarde

Amerika Serikat

13:00 – Aplikasi Hipotek – mingguan: sebelumnya -1,4%

14:30 – Employment Cost Index (q/q) – Q3: perkiraan 0,9%, sebelumnya 0,9%

Kanada

15:45 – Keputusan Suku Bunga BoC – Desember: perkiraan 2,25%, sebelumnya 2,25%

16:30 – Konferensi Pers Bank of Canada – Desember

