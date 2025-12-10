US2000 naik lebih dari 1,6% hari ini, mencapai rekor tertinggi baru. US100 menguat sekitar 0,7%, sementara US500 naik 0,8%. Sesuai ekspektasi, The Fed memangkas suku bunga dan mengumumkan program QE teknis yang bertujuan mengelola cadangan. Bank sentral juga menurunkan sedikit proyeksi inflasi PCE, yang disambut positif oleh pasar.

The Fed tidak mengubah proyeksi jalur suku bunganya, namun pernyataan Powell yang tegas mengenai memburuknya kondisi pasar tenaga kerja membuka peluang pemangkasan tambahan. Pada saat yang sama, The Fed tidak menaikkan proyeksi pengangguran, hanya melakukan sedikit penyesuaian turun pada proyeksi inflasi, dan menaikkan secara signifikan proyeksi pertumbuhan PDB tahun depan.

EURUSD bereaksi terhadap nada dovish Powell, dengan pasangan ini mendekati level 1.1700. Emas tampaknya menembus konsolidasi turunnya, menguji area 4.238 dolar per ons hari ini.

Dari sisi makro, biaya tenaga kerja AS (Oktober) berada di 2,8% vs 2,9% perkiraan dan 2,9% sebelumnya. Futures menguat signifikan selama konferensi pers Jerome Powell setelah keputusan The Fed.

Kevin Hassett menyampaikan bahwa Presiden Trump kemungkinan akan memutuskan Ketua The Fed berikutnya dalam 1–2 minggu ke depan. Hassett dilaporkan menjadi salah satu kandidat teratas dan berpendapat bahwa ekonomi membutuhkan pemangkasan suku bunga yang lebih dalam.

Harga kakao naik 6% hari ini dan kini telah pulih lebih dari 25% dari level terendah baru-baru ini, didorong oleh penurunan proyeksi kelebihan pasokan.

Bank of Canada mempertahankan suku bunga tidak berubah dan memberi sinyal tidak ada ekspektasi perubahan kebijakan dalam waktu dekat, dengan alasan posisi inflasi yang solid dan risiko tarif.

Saham Nvidia diperdagangkan lebih tinggi hari ini menyusul laporan potensi pesanan besar dari ByteDance dan Alibaba. Pada saat yang sama, JPMorgan menyarankan bahwa perusahaan Tiongkok mungkin tidak menciptakan permintaan kuat untuk chip H200 meskipun Trump menyetujui ekspor.

Photronics juga menonjol di pasar ekuitas; produsen fotomask semikonduktor tersebut melonjak lebih dari 40% setelah memberikan panduan positif dan hasil kuartal fiskal Q3 yang kuat, dengan laba per saham melampaui ekspektasi lebih dari 30%.

Harga minyak mentah memperpanjang penurunannya meskipun terjadi penurunan persediaan berdasarkan laporan DOE, karena pasar semakin yakin mengenai pasokan. Stok minyak AS turun 1,8 juta barel, tetapi persediaan produk olahan naik tajam.

Harga gandum dan jagung turun setelah laporan USDA WASDE kemarin. Untuk jagung, penurunan persediaan hanya memicu lonjakan singkat.

Bitcoin naik hampir 0,5% hari ini, kembali di atas 93.000 dolar, didukung oleh dolar AS yang melemah dan sentimen positif di Wall Street yang menguat segera setelah pengumuman suku bunga The Fed.