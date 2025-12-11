Pasar saham Asia-Pasifik mengalami aksi jual setelah penurunan tajam di Oracle (-11%) menyeret sektor teknologi lebih rendah dan kembali memunculkan kekhawatiran mengenai profitabilitas investasi AI-capex.

Futures indeks AS juga turun tajam. US100 melemah 1,25%, US500 turun 0,90%, dan US2000 turun 0,85%.

Dolar AS menguat dan menjadi salah satu mata uang G10 terkuat di awal hari. Indeks USDIDX naik 0,14%. Franc Swiss juga menguat signifikan. Di sisi lain, dolar Australia melemah antara 0,3% hingga 0,6% setelah rilis laporan pasar tenaga kerja.

Jumlah pekerjaan di Australia turun 21.300 secara tak terduga, terutama akibat berkurangnya 56,5 ribu pekerjaan penuh waktu, sementara tingkat pengangguran bertahan di 4,3% hanya karena penurunan partisipasi.

Oracle turun lebih dari 11% setelah laba yang lebih lemah dari perkiraan dan kekhawatiran mengenai kewajiban AI-capex yang diperkirakan mencapai 300 miliar USD. Meskipun EPS melonjak tajam (2,26 USD vs 1,64 USD) — terdorong oleh keuntungan satu kali sebesar 2,7 miliar USD — investor fokus pada penurunan pendapatan lisensi (-21%) dan meningkatnya risiko terkait investasi AI berskala besar.

Meksiko telah menyetujui tarif luas terhadap impor dari China, India, Korea, Thailand, dan Indonesia, mencakup mobil (50%), tekstil/pakaian (35%), baja/aluminium (35%), dan elektronik (5–35%). Langkah ini dipandang selaras dengan strategi politik-perdagangan AS dan memperdalam integrasi rantai pasokan Amerika Utara dengan mengorbankan China.

Indeks sentimen produsen besar Jepang naik dari 3,8 menjadi 4,7, didukung oleh ekspor yang lebih kuat dan peningkatan profitabilitas berkat pelemahan yen. Ini merupakan level terkuat sejak akhir 2024, meskipun konsumsi rumah tangga masih lemah.

Bank Sentral Hong Kong (HKMA) menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 bps ke 4,0%. Hong Kong mengikuti keputusan The Fed, sehingga biaya pendanaan berada pada level terendah sejak Oktober 2022.

RBC memperkirakan pembelian bank sentral, permintaan geopolitik, dan arus masuk investor struktural akan terus mendukung tren bull market emas jangka panjang, meskipun reli harga 2025 telah besar. Perkiraan menunjukkan emas rata-rata 4.600 USD pada 2026 dan 5.100 USD pada 2027.