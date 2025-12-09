Indeks Optimisme Bisnis NFIB AS tercatat di level 99 dibandingkan ekspektasi 98.3 dan 98.2 pada periode sebelumnya.

Indeks ini merupakan salah satu indikator kunci perekonomian AS, karena bisnis kecil di Amerika Serikat mempekerjakan hampir 50% dari seluruh tenaga kerja. Peningkatan sentimen terutama berasal dari pemangkasan suku bunga serta ekspektasi suku bunga yang lebih rendah pada 2026. Futures Russell 2000 (US2000), yang mencakup perusahaan-perusahaan AS berkapitalisasi lebih kecil (meskipun terlalu besar untuk melapor ke NFIB), saat ini diperdagangkan mendekati level tertinggi dalam sejarahnya.

