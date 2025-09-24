Baca selengkapnya

Setelah awal pekan didominasi pidato pejabat The Fed dan laporan PMI, Rabu yang relatif ringan data berpotensi membatasi volatilitas pasca profit-taking di Wall Street kemarin. Meski begitu, pasar kemungkinan menahan napas menjelang jadwal padat pidato The Fed pada Kamis dan rilis inflasi PCE pada Jumat.

Di Eropa, rilis utama adalah survei bisnis Ifo Jerman. Sebulan lalu, data menunjukkan ketahanan pelaku usaha terhadap pergeseran perdagangan global yang berlanjut, namun penurunan PMI terbaru bisa menjadi sinyal koreksi optimisme.

Di AS, giliran data pasar perumahan, setelah beberapa pekan terakhir menampilkan kelemahan nyata yang memicu kekhawatiran tentang konsumen AS. Pasar komoditas akan dipengaruhi oleh laporan EIA.

 

Kalender ekonomi hari ini:
08:00 BST, Jerman – Pidato Balz (Bundesbank)
 

09:00 BST, Jerman – Laporan Ifo (September):

  • Business Climate Index: ekspektasi 89,3; sebelumnya 89,0
  • Current Assessment: ekspektasi 86,5; sebelumnya 86,4
  • Business Expectations: ekspektasi 92,0; sebelumnya 91,6


13:30 BST, Amerika Serikat – Sektor perumahan & konstruksi (Agustus):

  • Building permits m/m: ekspektasi -3,7%; sebelumnya -2,2%
  • Building permits (unit): ekspektasi 1,312M; sebelumnya 1,362M
  • New home sales m/m: sebelumnya -0,6%
  • New home sales (unit): ekspektasi 650K; sebelumnya 652K


15:30 BST, Amerika Serikat – Laporan EIA:

  • Persediaan bensin: sebelumnya -2,347M
  • Produksi bensin: sebelumnya -0,180M
  • Persediaan distilat: sebelumnya +0,670M
  • Harga mingguan distilat EIA: sebelumnya 4,046M
  • Produksi bahan bakar distilat: sebelumnya -0,274M
  • Persediaan minyak di Cushing: sebelumnya -0,296M
  • Impor minyak mentah: sebelumnya -3,111M
  • Refinery crude runs w/w: sebelumnya -0,394M
  • Persediaan minyak mentah: sebelumnya -9,285M
  • Refinery utilization w/w: sebelumnya -1,6%


18:00 BST, Amerika Serikat – Lelang Treasury 5-tahun: sebelumnya 3,724%
 

21:10 BST, Amerika Serikat – Pidato anggota FOMC Daly

