Kalender ekonomi hari ini tergolong padat dan sangat berfokus pada Amerika Serikat, dengan data penjualan ritel Januari menjadi sorotan utama. Agenda laporan keuangan relatif ringan. Di antara nama besar, Coca-Cola akan merilis laporan keuangan kuartal IV sebelum pembukaan pasar, sementara Ford melaporkan kinerja setelah penutupan bursa.

Kalender Makro

06:00 GMT – Norwegia:

Inflasi CPI: 3.4% vs 3.0% perkiraan dan 3.2% sebelumnya

10:00 GMT – AS:

NFIB Small Business Optimism Index: 99.8 perkiraan vs 99.5 sebelumnya

12:15 GMT – AS:

Laporan ADP Employment: 7.75 ribu sebelumnya

12:30 GMT – AS:

Penjualan Ritel Januari: 0.4% perkiraan vs 0.6% sebelumnya

Penjualan ritel inti: 0.4% perkiraan vs 0.5% sebelumnya

12:30 GMT – AS:

Data harga terkait perdagangan

Harga impor: 0.1% perkiraan vs 0.4% sebelumnya

Harga ekspor: 0.8% perkiraan vs 0.8% sebelumnya

Indeks harga ekspor: 0.1% vs 0.5% sebelumnya

12:55 GMT – AS:

Redbook (indeks penjualan jaringan ritel besar): 6.7% y/y sebelumnya

14:00 GMT – AS:

Persediaan bisnis: 0.2% perkiraan vs 0.3% sebelumnya

15:00 GMT – AS:

USDA WASDE (proyeksi suplai dan permintaan)

20:30 GMT – AS:

API data persediaan minyak mingguan

Perkiraan: minyak mentah -11.1 juta barel, bensin -415 ribu barel

Pidato Pejabat The Fed

18:00 – Fed: Hammack

19:00 – Fed: Logan

Laporan Keuangan

Coca-Cola (sebelum pasar buka)

Ford (setelah pasar tutup)

EURUSD (Timeframe H1)

EURUSD diperdagangkan di atas level Fibonacci retracement 38.2%, sementara indikator momentum menunjukkan pendinginan setelah fase konsolidasi terakhir.

Sumber: xStation5