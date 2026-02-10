Kalender ekonomi hari ini tergolong padat dan sangat berfokus pada Amerika Serikat, dengan data penjualan ritel Januari menjadi sorotan utama. Agenda laporan keuangan relatif ringan. Di antara nama besar, Coca-Cola akan merilis laporan keuangan kuartal IV sebelum pembukaan pasar, sementara Ford melaporkan kinerja setelah penutupan bursa.
Kalender Makro
06:00 GMT – Norwegia:
Inflasi CPI: 3.4% vs 3.0% perkiraan dan 3.2% sebelumnya
10:00 GMT – AS:
NFIB Small Business Optimism Index: 99.8 perkiraan vs 99.5 sebelumnya
12:15 GMT – AS:
Laporan ADP Employment: 7.75 ribu sebelumnya
12:30 GMT – AS:
Penjualan Ritel Januari: 0.4% perkiraan vs 0.6% sebelumnya
Penjualan ritel inti: 0.4% perkiraan vs 0.5% sebelumnya
12:30 GMT – AS:
Data harga terkait perdagangan
-
Harga impor: 0.1% perkiraan vs 0.4% sebelumnya
-
Harga ekspor: 0.8% perkiraan vs 0.8% sebelumnya
-
Indeks harga ekspor: 0.1% vs 0.5% sebelumnya
12:55 GMT – AS:
Redbook (indeks penjualan jaringan ritel besar): 6.7% y/y sebelumnya
14:00 GMT – AS:
Persediaan bisnis: 0.2% perkiraan vs 0.3% sebelumnya
15:00 GMT – AS:
USDA WASDE (proyeksi suplai dan permintaan)
20:30 GMT – AS:
API data persediaan minyak mingguan
Perkiraan: minyak mentah -11.1 juta barel, bensin -415 ribu barel
Pidato Pejabat The Fed
-
18:00 – Fed: Hammack
-
19:00 – Fed: Logan
Laporan Keuangan
-
Coca-Cola (sebelum pasar buka)
-
Ford (setelah pasar tutup)
EURUSD (Timeframe H1)
EURUSD diperdagangkan di atas level Fibonacci retracement 38.2%, sementara indikator momentum menunjukkan pendinginan setelah fase konsolidasi terakhir.
Sumber: xStation5
Morning Wrap (10.02.2026)