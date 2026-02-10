Baca selengkapnya
Kalender ekonomi hari ini tergolong padat dan sangat berfokus pada Amerika Serikat, dengan data penjualan ritel Januari menjadi sorotan utama. Agenda laporan keuangan relatif ringan. Di antara nama besar, Coca-Cola akan merilis laporan keuangan kuartal IV sebelum pembukaan pasar, sementara Ford melaporkan kinerja setelah penutupan bursa.

Kalender Makro

06:00 GMT – Norwegia:
Inflasi CPI: 3.4% vs 3.0% perkiraan dan 3.2% sebelumnya

10:00 GMT – AS:
NFIB Small Business Optimism Index: 99.8 perkiraan vs 99.5 sebelumnya

12:15 GMT – AS:
Laporan ADP Employment: 7.75 ribu sebelumnya

12:30 GMT – AS:
Penjualan Ritel Januari: 0.4% perkiraan vs 0.6% sebelumnya
Penjualan ritel inti: 0.4% perkiraan vs 0.5% sebelumnya

12:30 GMT – AS:
Data harga terkait perdagangan

  • Harga impor: 0.1% perkiraan vs 0.4% sebelumnya

  • Harga ekspor: 0.8% perkiraan vs 0.8% sebelumnya

  • Indeks harga ekspor: 0.1% vs 0.5% sebelumnya

12:55 GMT – AS:
Redbook (indeks penjualan jaringan ritel besar): 6.7% y/y sebelumnya

14:00 GMT – AS:
Persediaan bisnis: 0.2% perkiraan vs 0.3% sebelumnya

15:00 GMT – AS:
USDA WASDE (proyeksi suplai dan permintaan)

20:30 GMT – AS:
API data persediaan minyak mingguan
Perkiraan: minyak mentah -11.1 juta barel, bensin -415 ribu barel

Pidato Pejabat The Fed

  • 18:00 – Fed: Hammack

  • 19:00 – Fed: Logan

Laporan Keuangan

  • Coca-Cola (sebelum pasar buka)

  • Ford (setelah pasar tutup)

EURUSD (Timeframe H1)

EURUSD diperdagangkan di atas level Fibonacci retracement 38.2%, sementara indikator momentum menunjukkan pendinginan setelah fase konsolidasi terakhir.

Sumber: xStation5

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
