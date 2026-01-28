Agenda utama hari ini—dan sepanjang pekan—adalah keputusan suku bunga Federal Reserve AS. Menjelang pengumuman The Fed, pasar juga akan mencermati keputusan kebijakan dari Bank of Canada. Selain itu, investor akan memantau laporan keuangan perusahaan Big Tech utama setelah sesi perdagangan AS berakhir hari ini.

Ekspektasi The Fed

Pasar hampir tidak memberikan peluang adanya pemangkasan suku bunga pada pertemuan hari ini—hanya sekitar 2,8% untuk penurunan suku bunga.

Pemangkasan pertama kini diperkirakan baru terjadi pada Juli. Pasar juga tidak lagi memperkirakan dua kali pemangkasan suku bunga tahun ini, sejalan dengan dot plot yang disampaikan pada Desember.

Dengan kondisi ekonomi saat ini, terdapat ruang bagi keputusan hold yang hawkish, tanpa panduan yang jelas mengenai kapan The Fed dapat kembali ke kebijakan pelonggaran.

Di tengah turbulensi geopolitik yang berkelanjutan, konferensi pers Ketua The Fed Jerome Powell berpotensi menjadi sangat krusial. Keputusan suku bunga itu sendiri sudah sepenuhnya diperhitungkan pasar—narasi pasar akan sangat bergantung pada nada yang disampaikan Powell. Bank of Canada juga diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah di level 2,25%.

Kalender Detail Hari Ini