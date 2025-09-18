Baca selengkapnya

Kalender Ekonomi: Klaim Pengangguran AS & Keputusan BoE Jadi Sorotan

16.29 18 September 2025
  • Indeks saham naik setelah keputusan Fed kemarin; US100 mempercepat kenaikan setelah rollover
  • Keputusan Bank of England menjadi pusat perhatian selama sesi Eropa
  • Dolar melemah tipis jelang data pasar tenaga kerja AS
  • Fokus hari ini pada klaim pengangguran dan Indeks Philly Fed (keduanya pukul 12:30 PM GMT)
  • Earnings FedEx (FDX.US) setelah sesi AS

Pasar cukup optimistis, bertaruh pada laporan klaim pengangguran AS yang jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Namun, jika hasilnya lebih tinggi dari perkiraan, pasar berpotensi tertekan dalam jangka pendek, menandakan perlambatan ekonomi dan kemungkinan skenario stagflasi. Dengan demikian, kami menilai data klaim pengangguran AS akan menjadi rilis makro paling penting hari ini.

Macro Calendar

  • 11 AM GMT – Keputusan Bank of England: ekspektasi 4% vs. 4% sebelumnya
  • 12:30 PM GMT – Indeks Philadelphia Fed (Philly Fed): ekspektasi 1,7 vs. -0,3 sebelumnya
  • 12:30 PM GMT – Klaim Pengangguran AS: ekspektasi 240k vs. 263k sebelumnya
  • 2 PM GMT – U.S. Leading Economic Index (LEI): ekspektasi -0,2% vs. -0,1% sebelumnya
  • 2:30 PM GMT – Persediaan Gas Alam AS (EIA): 81 bcf vs. 71 bcf sebelumnya

Pidato Bank Sentral

  • 9:45 AM GMT – ECB, Schnabel
  • 11 AM GMT – ECB, Escriva
  • 2:50 PM GMT – IMF, Georgieva
