Kalender makroekonomi hari ini relatif ringan. Satu-satunya laporan penting yang patut diperhatikan adalah laporan klaim tunjangan pengangguran mingguan serta laporan pesanan durable goods untuk September. Namun, karena ini masih data September yang tertunda, relevansinya kini cukup minimal.

Kalender lengkap hari ini:

09:20 AM BST, Jerman – Pidato Mauderer dari Bundesbank

01:30 PM BST, Amerika Serikat – Data Ketenagakerjaan:

Initial Jobless Claims: prakiraan 226K; sebelumnya 220K;

Jobless Claims Rata-rata 4 Minggu: sebelumnya 224.25K;

Continuing Jobless Claims: sebelumnya 1,974K;

01:30 PM BST, Amerika Serikat – Building Permits untuk September:

Prakiraan 1.340M; sebelumnya 1.330M;

01:30 PM BST, Amerika Serikat – Durable Goods:

Durables Excluding Transport: prakiraan 0.2% MoM; sebelumnya 0.3% MoM;

Durables Excluding Defense: prakiraan 1.9% MoM; sebelumnya 1.9% MoM;

Durable Goods Orders: prakiraan 0.5% MoM; sebelumnya 2.9% MoM;

01:30 PM BST, Amerika Serikat – Data Neraca Perdagangan untuk September:

Goods Trade Balance: prakiraan -90.00B; sebelumnya -85.50B;

03:00 PM BST, Amerika Serikat – New Home Sales untuk September:

Prakiraan 710K; sebelumnya 800K;

03:30 PM BST, Amerika Serikat – Data EIA:

Natural Gas Storage: prakiraan -5B; sebelumnya -14B;

Crude Oil Inventories: prakiraan -1.300M; sebelumnya -3.426M;

04:05 PM BST, Zona Euro – Pidato Lane dari ECB