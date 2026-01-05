Kalender makroekonomi hari ini relatif ringan, seiring minimnya rilis data penting di tengah awal pekan. Fokus utama pasar tertuju pada laporan ISM Manufacturing dari Amerika Serikat..

Kalender Ekonomi Hari Ini

08:00 BST – Spanyol | Data Ketenagakerjaan Desember

Perubahan Pengangguran Spanyol: Perkiraan +5,7 ribu | Sebelumnya -18,8 ribu

08:30 BST – Swiss | PMI Manufaktur Desember

procure.ch Manufacturing PMI: Perkiraan 49,9 | Sebelumnya 49,7

15:00 BST – Amerika Serikat | Data ISM Manufaktur Desember