Kalender makroekonomi hari ini relatif ringan, seiring minimnya rilis data penting di tengah awal pekan. Fokus utama pasar tertuju pada laporan ISM Manufacturing dari Amerika Serikat..
Kalender Ekonomi Hari Ini
08:00 BST – Spanyol | Data Ketenagakerjaan Desember
-
Perubahan Pengangguran Spanyol: Perkiraan +5,7 ribu | Sebelumnya -18,8 ribu
08:30 BST – Swiss | PMI Manufaktur Desember
-
procure.ch Manufacturing PMI: Perkiraan 49,9 | Sebelumnya 49,7
15:00 BST – Amerika Serikat | Data ISM Manufaktur Desember
-
ISM Manufacturing PMI: Perkiraan 48,3 | Sebelumnya 48,2
-
ISM Manufacturing Employment: Sebelumnya 44,0
-
ISM Manufacturing New Orders Index: Sebelumnya 47,4
-
ISM Manufacturing Prices: Perkiraan 59,0 | Sebelumnya 58,5
